إخماد حريق نشب في منزل بقنا دون وقوع إصابات

أخمدت قوات الحماية المدنية بمحافظة قنا، حريقا شب داخل منزل في منطقة الصعايدة، بمركز دشنا، شمال محافظة قنا، دون إصابات بشرية.

تفاصيل الواقعة بقنا

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من قوات الحماية المدنية مفاده نشوب حريق داخل منزل في منطقة الصعايدة بمركز دشنا.

وانتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الواقعة وتبين نشوب حريق داخل منزل في منطقة الصعايدة بسبب ماس كهربائي دون أي إصابات بشرية.

تم السيطرة على الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

