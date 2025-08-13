المعاينة الأولية لحريق منزل بأوسيم: ماس كهربائي السبب

​​​​باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق في اندلاع حريق داخل منزل في أوسيم، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب الحريق وحصر التلفيات.

وكشفت المعاينة الأولية أن ماس كهربائي في وصلات التكييف وراء اندلاع الحريق، الذي تسبب في تفحم أجزاء كثيرة من محتويات الشقة.

حريق في منزل في الجيزة

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا باندلاع حريق داخل منزل في أوسيم، توجه رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحريق اشتعل في الشقة، تم السيطرة عليه قبل امتداده للشقق المجاورة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

