الأربعاء 13 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة الأهلي وفاركو بالدوري

الاهلي،فيتو
الاهلي،فيتو

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، لمواجهة نظيره فريق فاركو ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي القادمة ضد فاركو، في ثاني جولات الدوري المصري، في تمام التاسعة مساء الجمعة، الموافق 15 أغسطس الجاري.

كشف حساب ريبيرو مع الأهلي

خاض الأهلي تحت قيادة ريبيرو 10 مواجهات منها 3 مباريات رسمية في كأس العالم للأندية.

 

نتائج الأهلي في المباريات الودية

ومع خوسيه ريبيرو لعب الأهلي 10 مواجهات بين الرسمي والودي، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في 5 لقاءات، وخسر في مباراة، وسجل لاعبوه 20 هدفا، بينما استقبلت شباك الفريق 12 هدفا فقط.

نتائج الأهلي مع ريبيرو 

الأهلي 1ـ1 باتشوكا المكسيكي (فاز باتشوكا بركلات الترجيح ـ ودية)

 

الأهلي 0ـ0 إنتر ميامي (كأس العالم للأندية)

الأهلي 0ـ2 بالميراس البرازيلي (كأس العالم للأندية)

الأهلي 4ـ4 بورتو البرتغالي (كأس العالم للأندية)

الأهلي 4-1  الملعب التونسي (ودية)

الأهلي 5-0 البنزرتي التونسي (ودية)

الأهلي 1-0 إنبي (ودية)

الأهلي 1-0 منتخب مصر للشباب (ودية)

الأهلي  2-2 بتروجيت (ودية)

الأهلي 2ـ2 مودرن سبورت (الدوري الممتاز)

وتعادل  النادي الأهلي مع نظيره فريق مودرن سبورت، بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي الأهلي و فاركو الإسباني خوسيه ريبيرو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الدوري الممتاز النادي الأهلي

مواد متعلقة

النصر السعودي يضع الرتوش الأخيرة لصفقة التعاون

الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة فاركو بالدوري

اليوم، منتخب الشباب يلتقي المغرب وديا استعدادا لمونديال تشيلي

باريس سان جيرمان يواجه "طموح" توتنهام في كأس السوبر الأوروبي

بيان ناري من دوناروما بعد استبعاده من قائمة باريس سان جيرمان أمام توتنهام

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها موقعة سان جيرمان وتوتنهام بالسوبر الأوروبي

الاتحاد السعودي يصدم سيلتا فيجو

بعد صفقتين "أي كلام"، نيوكاسل يصحح مساره بالتعاقد رسميا مع ماليك ثياو (فيديو)

الأكثر قراءة

بالأسماء، 21 شخصًا يتنازلون عن الجنسية المصرية

سارة خليفة للنيابة: راتبي الشهري 500 ألف ولا يوجد في حسابي سوى 150 ألف فقط

القبة الحرارية "تشوي" المصريين، الصعيد "جحيم" والقاهرة "نار"، وتحذير من سيول وأمطار رعدية وأتربة بهذه المناطق

قرار جمهوري مهم بشأن البنك المركزي خلال أيام

أخبار مصر: ورطة سارة خليفة بالتحقيقات، ماذا قال جيران البلوجر "ياسمين"، نتنياهو يقر بأطماعه في سيناء، درجة حرارة قياسية بمصر

اعتماد الشهادات المؤمنة لطلاب الجامعات الخاصة

وصلت إلى 49 درجة رسميا، درجات حرارة غير مسبوقة اليوم الأربعاء في مصر

نائب يتهم الحكومة في سؤال برلماني بالتلاعب بأرقام معدل الفقر

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء، عيار 21 يصل لهذا المستوى

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 13-8-2025

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

. سعر السكر في السوق اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في هذا الموعد، الأيام البيض لشهر ربيع الأول 2025

تعرف على حكم صيام المولد النبوي والأيام البيض من شهر ربيع الأول

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 13 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads