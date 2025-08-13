الأربعاء 13 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

اليوم، منتخب الشباب يلتقي المغرب وديا استعدادا لمونديال تشيلي

منتخب الشباب،فيتو
منتخب الشباب،فيتو

يلتقي منتخب الشباب لكرة القدم تحت 20 سنة اليوم الأربعاء، نظيره المغربي وديا ضمن تجهيزات المنتخبين لخوض نهائيات كأس العالم التي تنطلق في تشيلي يوم 27 سبتمبر المقبل.

 

موعد مباراة منتخب الشباب والمغرب 

وتقام المباراة الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت الرباط، ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان في مباراة ثانية يوم الجمعة المقبل في ختام معسكره.

واختتم منتخب مصر تدريباته مساء أمس بملعب أكاديمية محمد السادس بمدينة سلا استعدادًا للقاء نظيره المغرب اليوم الأربعاء ضمن تجهيزات المنتخبين لخوض نهائيات كأس العالم التي تنطلق في تشيلي.

 

وتدرب المنتخب بقيادة مديره الفني الكابتن أسامة نبيه على خطة المباراة وتم تنفيذ مجموعة من الجمل الخططية والفنية تحت قيادة علاء عبده المدرب العام ومحمد عمر ابو النور المدرب بإشراف مستمر من اسامة نبيه وقاد الكابتن أيمن طاهر تدريبات حراس المرمى.

وشهد التدريبات حماده الشربيني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس البعثة في الرباط؛ وتألق اللاعبون ووضح عليهم الإصرار والعزيمة والروح القتالية في الأداء.

وتضم القائمة في الرباط 25 لاعبًا هم: عبد المنعم تامر وأحمد وهب وأحمد منشاوي فى حراسة المرمى، وأحمد فرج ومحمد إبراهيم ومحمد عوض وأحمد عابدين وعبد الله بوستنجي ومعتز محمد ومعاذ عطية ومؤمن شريف ومهاب سامي وأحمد كاباكا ومحمد السيد ومحمد وحيد وسيف سفاجا ومحمد عبد الله وعمر سيد معوض وحامد عبد الله وأحمد شرف وياسين عاطف وعلى إيهاب وعمر خضر وأدهم كريم وأيمن أمير.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب الشباب منتخب الشباب لكرة القدم موعد مباراة منتخب الشباب منتخب مصر محمد وحيد عمر سيد معوض أسامة نبيه

مواد متعلقة

باريس سان جيرمان يواجه "طموح" توتنهام في كأس السوبر الأوروبي

بيان ناري من دوناروما بعد استبعاده من قائمة باريس سان جيرمان أمام توتنهام

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها موقعة سان جيرمان وتوتنهام بالسوبر الأوروبي

الاتحاد السعودي يصدم سيلتا فيجو

بعد صفقتين "أي كلام"، نيوكاسل يصحح مساره بالتعاقد رسميا مع ماليك ثياو (فيديو)

منتخب الشباب يختتم تدريباته لمواجهة المغرب وديا استعدادا للمونديال (صور)

نصر أبو الحسن: لو كان تم سحب الثقة من المجلس كان الإسماعيلي هيدخل في نفق مظلم

الموضوع زاد عن حده، أول صدام مباشر بين إدارة الأهلي وريبيرو بسبب أحمد عبد القادر

الأكثر قراءة

القبة الحرارية "تشوي" المصريين، الصعيد "جحيم" والقاهرة "نار"، وتحذير من سيول وأمطار رعدية وأتربة بهذه المناطق

أخبار مصر: ورطة سارة خليفة بالتحقيقات، ماذا قال جيران البلوجر "ياسمين"، نتنياهو يقر بأطماعه في سيناء، درجة حرارة قياسية بمصر

أنا في مهمة تاريخية وروحية، نتنياهو يعترف صراحة بأطماع تراوده بشأن سيناء

وصلت إلى 49 درجة رسميا، درجات حرارة غير مسبوقة اليوم الأربعاء في مصر

لغز البلوجر "ياسمين"، فيتو تكشف كواليس وموقع تصوير الفيديوهات المخلة بالشرقية

هل تكون خنجرا في ظهر مصر، محادثات بين إسرائيل وجنوب السودان لإعادة توطين سكان غزة

من موعد التدريب إلى أزمة ديانج، سيد عبد الحفيظ يفند أخطاء ريبيرو مع الأهلي (فيديو)

التحقيقات: سارة خليفة صنعت 600 كيلو إندازول المخدر

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

. سعر السكر في السوق اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الثلاثاء

سعر السكر في السوق المحلية اليوم

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 13 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 13 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 13 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads