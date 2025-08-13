النصر السعودي يضع الرتوش الأخيرة لصفقة التعاون

اقترب النصر السعودي من حسم صفقة سعد فهد الناصر، الظهير الأيسر لنادي التعاون، وذلك بعد انسحاب القادسية من سباق ضم اللاعب.

وكشفت صحيفة "الرياضية"، أن إدارة النصر تسعى لحسم التعاقد مع اللاعب السابق لغريمه التقليدي الهلال، والتي يُنتظر أن تحسم خلال الأيام القليلة المقبلة.

سعد الناصر،فيتو

ويأمل سعد الناصر، إتمام الصفقة والعودة إلى سابق مستوياته، من أجل طرق أبواب منتخب السعودية مجددًا، حيث لعب 3 مباريات دولية فقط، آخرها شهر ديسمبر 2023.

وخاض الظهير الأيسر الذي يجيد أيضا اللعب في الجهة اليمنى، 41 مباراة في مختلف البطولات بالموسم الماضي، سجل خلالها هدفًا واحدًا، وقدَّم ثلاث تمريرات حاسمة.

ويعتبر صاحب 24 عامًا، من خريجي نادي الهلال، غير أنه لعب أغلب مسيرته مع التعاون، الذي انضم إليه سنة 2022 على سبيل الإعارة، قبل أن يوقع له بشكل دائم سنة 2023.

