أخبار الفن اليوم: مصطفي كامل ينهى خلافه مع أنغام.. محمد صبحي يكشف تفاصيل حريق مسرحه بمدينة سمبل.. وراغب علامة يتحدث عن أزمة حفل الساحل

شهدت الساحة الفنية علي مدار اليوم العديد من الأحداث الفنية والتي جاءت كالتالي..

حرص الفنان مصطفي كامل نقيب الموسيقيين على دعم أنغام في أزمتها الصحية قائلا:" ربنا يجيبك لينا بالسلامة وعفي الله عما سلف عن أي تصريحات سابقة".

ورد راغب علامة علي مصطفي كامل خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده بالنقابة:" وحشتيني يا حبيبة قلبي ربنا يرجعك لينا بالسلامة.

قال الفنان اللبناني راغب علامة إنه يعتبر نقابة المهن الموسيقية بيته وأنه يحترمها ويقدرها، مشيرا إلي أنه لا يتأخر أبدا عن الحضور للنقابة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الخاص به بنقابة الموسيقيين :" مصر هوليود الشرق وعيشنا مع الفن عشرات السنوات وطلعنا كتير بنجاحات ودا أحلي حاجة في الدنيا.

وعن أزمة ما حدث على المسرح خلال حفله قال أنا مقدرش أكون من الفنانين اللي بتصد الناس، المفروض أن الجهة المنظمة هي اللي المفروض تحمينا والمسرح لازم يكون الفنان واخد راحته فيه وأنا بحب التفاعل مع الجمهور والكل عارف طريقتي مع الجمهور.

كشف الفنان محمد صحبي عن تفاصيل حريق مسرحه بقرية سمبل، وقال في تصريحات خاصة لفيتو: إن الحريق الذى وقع اليوم كان بغرفة التحكم، وتمت السيطرة عليه على الفور.



وتابع: “لا خسائر مالية كبيرة، ولا أشخاص في الحريق الذى حدث"، مشيرًا إلى أن العمال، والحماية المدنية استطاعوا السيطرة على الحريق علي الفور.

انتهت أسرة فيلم “صقر وكناريا” من تصوير جميع مشاهد العمل بمنطقة الأهرامات، وجمعت المشاهد النهائية كلا من محمد إمام وشيكو.

وتشهد أحداث فيلم صقر وكناريا القبض على صقر الذي يلعب دوره الفنان محمد إمام في قضية سرقة، ولكن يتم تبرئته بعد مساعدة ابن عمه له والذي يلعب دوره شيكو.

كشفت الفنانة الشابة آية سليم عبر خاصية “ستوري” على حسابها الرسمي في إنستجرام، عن فقدان حقائبها، حيث كتبت “شنطتي ضاعت من مطار باريس لأسبانيا فيها خاتم ألماظ وساعة روليكس.. وشنطي.. قلبي هيقف يا جماعة والله.. مش قادرة.. حد يساعدني”.





وجهت الفنانة أصالة نصري رسالة دعم ومحبة لصديقتها الفنانة أنغام، بعد الأزمة الصحية التي تعرضت لها مؤخرا.



ونشرت أصالة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رسالة مؤثرة، دعت فيها لأنغام بالشفاء العاجل والعودة إلى جمهورها ومحبيها في أقرب وقت.

نجحت أولى حكايات المسلسل الجديد “ما تراه ليس كما يبدو”، والتي تحمل اسم حكاية فلاش باك في لفت الأنظار بمجرد انطلاق عرضها بفضل أحداثها الغامضة وتفاصيلها غير المتوقعة، ونجح الأبطال كذلك في تقديم أداء لافت وفي مقدمتهم مريم الجندي.





حسمت الفنانة دنيا سمير غانم أمر تقديم فوازير رمضان، مؤكدة أن الفكرة تراودها لكن نجاحها يتطلب عدة عوامل.



وقالت دنيا سمير غانم خلال لقائها مع الإعلامي عبد العزيز أحمد عبر قناة الظفرة، على هامش العرض الخاص لفيلم "روكي الغلابة" في دبي: “الفوازير من التحديات الكبيرة جدا، ومن بعد فيلم ”طير إنت" الناس كلها بتقوللي لازم تعملي الفوازير".

