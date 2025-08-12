بعد العرض الخاص لـ"روكي الغلابة"، دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى جمهور جدة (فيديو)

وجهت الفنانة دنيا سمير غانم رسالة إلى جمهور مدينة جدة عقب حضورها العرض الخاص لفيلمها الجديد “روكي الغلابة”، كاشفة عن موعد عرض الفيلم بالسينمات العربية.

العرض الخاص لفيلم “روكي الغلابة” في جدة

ونشرت دنيا سمير غانم عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" فيديو من كواليس الفعالية، وعلّقت: من العرض الخاص لفيلم "روكي الغلابة" مع أهلنا في جدة، شكرًا على حسن استقبالكم.. حقيقي اتبسطت جدًّا من ردود أفعالكم على الفيلم في العرض الخاص، وبإذن الله الفيلم يوم 14 أغسطس بجميع سينمات الوطن العربي.

عروض خاصة لـ"روكي الغلابة" في الوطن العربي

والجمعة الماضي تم عرض خاص لفيلم “روكي الغلابة" في دبي، حيث أعربت دنيا عن سعادتها بعرض الفيلم في الإمارات، وقالت: مبسوطة جدًّا، وأتمنى يا رب يعجب الناس هنا زي ما عجب الجمهور في مصر، وأتمنى يكون رد الفعل في الوطن العربي كله بنفس الروعة.

إيرادات قوية في أول 10 أيام

حقق الفيلم، الذي بدأ عرضه في سينمات مصر قبل أيام، إيرادات بلغت مليونين و811 ألفًا و442 جنيهًا يوم الجمعة الماضية، ليصل إجمالي ما حققه خلال 10 أيام عرض إلى 25 مليونًا و651 ألفًا و616 جنيهًا، ما يعكس إقبالًا جماهيريًا لافتًا.

أبطال فيلم روكي الغلابة

ويشارك في بطولة فيلم روكي الغلابة نخبة من نجوم الكوميديا والدراما إلى جانب دنيا سمير غانم، منهم: محمد ممدوح، محمد ثروت، وبيومي فؤاد.

الفيلم من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي.

وتجسد دنيا سمير غانم في الفيلم دور فتاة تعمل بودي جارد (حارسة شخصية) لأحد الأشخاص، والذي يؤدي دوره الفنان محمد ممدوح.

ويعد هذا الدور تحولًا جديدًا في مسيرة دنيا سمير غانم السينمائية، التي يعد "روكي الغلابة" أولى بطولاتها المطلقة على الشاشة الكبيرة، بعد أن أثبتت جدارتها في البطولات التلفزيونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.