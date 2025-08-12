قلبي هيقف والله، آية سليم تكشف تعرضها لموقف محزن خلال رحلتها من مطار باريس لإسبانيا

كشفت الفنانة الشابة آية سليم عبر خاصية “ستوري” على حسابها الرسمي في إنستجرام، عن فقدان حقائبها، حيث كتبت “شنطتي ضاعت من مطار باريس لأسبانيا فيها خاتم ألماظ وساعة روليكس.. وشنطي.. قلبي هيقف يا جماعة والله.. مش قادرة.. حد يساعدني”.

الفنانة الشابة آية سليم مع تامر حسني

وظهرت الفنانة الشابة آية سليم في برومو أغنية “حبك لو غلطة” للفنان تامر حسني، وعلقت آية عبر حسابها الرسمي على انستجرام، وكتبت “في حاجات بنفضل نحلم بيها من وإحنا صغيرين ونفضل نحبها، ونستنى اللحظة اللي نقرب منها.. النهاردة أقدر أقول إن “حلم الطفولة” اتحقق.. صورت كليب حبك لو غلطة مع تيموووو.. اللي كنت بحبه من زمان وصوره كانت متعلقة في أوضتي.. ولحد النهاردة واللي طول عمري كان نفسي أقف قدامه.. مبسوطة جدًا وممتنة على التجربة دي… شكرًا من قلبي".

وآية سليم فنانة شاركت في عدد من الأعمال الدرامية المميزة، من أبرزها مسلسل “وبينا ميعاد” بجزئيه، حيث قدمت شخصية “أروى” ابنة الفنانة شيرين رضا.

كما شاركت آية في أعمال فنية عديدة أخرى منها أزمة منتصف العمر، وورق التوت، والبرنس، وفيلم 30 مارس، ما جعلها من الوجوه الواعدة في الساحة الفنية.

