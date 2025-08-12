أصالة تدعم أنغام في محنتها المرضية

وجهت الفنانة أصالة نصري رسالة دعم ومحبة لصديقتها الفنانة أنغام، بعد الأزمة الصحية التي تعرضت لها مؤخرا.

ونشرت أصالة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رسالة مؤثرة، دعت فيها لأنغام بالشفاء العاجل والعودة إلى جمهورها ومحبيها في أقرب وقت.

وجاء في رسالة أصالة: "للغالية الموهوبة، الفنانة الكبيرة، صوت مصر العظيمة نغومة، أدعو ربي كل ليلة أن يعافيكِ وتعودي لنا سالمة بصحة تامة، ويخفف عنك كل وجع".

وأضافت أصالة في رسالتها، مؤكدة على مكانة أنغام في قلوب محبيها: "يا حبيبة ملايين من محبيكِ في كل مكان بهذا العالم كله، كل أهلك يدعون لك، ونحن سندعو لك".

كما أشادت أصالة بقوة أنغام في مقاومة مرضها، قائلة: "أنتِ بطلة، ومشوارك كان صعبًا، ودائمًا كنتِ تفوزين. وهذه المرة أيضًا ستفوزين، ومثل عادتك ستبقين أحلى وأحلى".

آخر تطورات الحالة الصحية لأنغام

وسبق أن كشف الموزع خالد محمد علي سليمان، شقيق المطربة أنغام، تطورات الحالة الصحية لشقيقته، مؤكدا أنها في مرحلة التعافي.

وقال شقيق أنغام في تصريح خاص لـ"فيتو": "أنغام كويسة وفي مرحلة التعافي. لم تدخل غرفة عزل في المستشفى الذي ترقد فيه، وجهازها المناعي بحالة جيدة".

الحالة الصحية لـ أنغام

وكانت أنغام قد خضعت لعملية منظار جراحي لاستئصال كيس من على البنكرياس، وأجرت بعدها العديد من الفحوص الطبية الدقيقة التي كشفت عن ضرورة التدخل الجراحي مرة أخرى من أجل استئصال ما تبقى من الكيس.

