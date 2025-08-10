الأحد 10 أغسطس 2025
يحيى الموجي يدعم أنغام في محنتها المرضية

انغام
انغام

حرص الموسيقار يحيي الموجي، على دعم الفنانة أنغام، في أزمتها المرضية التي تمر بها حاليًا، حيث نشر صورة تجمعه بها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وأرفقها بتعليق إنساني.

 

وكتب يحيي الموجي "الغالية أنغام.. صوتك مش بس موهبة، ده حالة فنية نادرة، وروح بتعيش في وجدان الناس..كلنا بندعيلك بالشفاء العاجل، وإنك ترجعي تنوري المسرح من تاني. سلامتِك يا صاحبة الصوت اللي علّم على قلوبنا".

تطورات الحالة الصحية لـ أنغام

ومن جانب آخر كشف الموزع خالد  محمد علي سليمان، شقيق المطربة أنغام، تطورات الحالة الصحية لشقيقته، مؤكدا أنها في مرحلة التعافي.  


وقال شقيق أنغام في تصريح خاص لفيتو:" أنغام كويسة وفي مرحلة التعافي. لم تدخل غرفة عزل في المستشفى الذي ترقد فيه، وجهازها المناعي بحالة جيدة". 

 

وكانت أنغام أجرت خلال الأيام الماضية، عملية جراحية دقيقة لاستئصال جزء من البنكرياس، وذلك باحد مستشفيات مدينة ميونخ بألمانيا.  

 

 

 

الحالة الصحية لـ أنغام 

وكانت أنغام خضعت لعملية منظار جراحي لاستئصال كيس من على البنكرياس، وأجرت بعدها العديد من الفحوص الطبية الدقيقة التي كشفت عن ضرورة التدخل الجراحي مرة أخرى من أجل استئصال ما تبقى من الكيس. 

