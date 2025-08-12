خائفة من شيء ما، ماذا قالت دنيا سمير غانم عن تقديم فوازير رمضان؟

حسمت الفنانة دنيا سمير غانم أمر تقديم فوازير رمضان، مؤكدة أن الفكرة تراودها لكن نجاحها يتطلب عدة عوامل.

وقالت دنيا سمير غانم خلال لقائها مع الإعلامي عبد العزيز أحمد عبر قناة الظفرة، على هامش العرض الخاص لفيلم "روكي الغلابة" في دبي: “الفوازير من التحديات الكبيرة جدا، ومن بعد فيلم ”طير إنت" الناس كلها بتقوللي لازم تعملي الفوازير".

وأضافت دنيا سمير غانم: "بفكر فيها بس خايفة أوي علشان مش سهلة، وعلشان أعمل حاجة لأجيال دلوقتي لازم أجهز لها كويس أوي، ولازم يبقى فيها ناس كتير بروفيشنال علشان كلنا نشيل بعض".

وعن تواجدها في الموسم الرمضاني 2026 قالت دنيا سمير غانم: "لسه مجهزتش حاجة، باخد وقت كتير علشان ألاقي حاجة كويسة وأحضر حاجة كويسة، ولسه بفكر".

رسالة دنيا سمير غانم إلى جمهور جدة

وكانت الفنانة دنيا سمير غانم وجهت أمس الإثنين، رسالة إلى جمهور مدينة جدة عقب حضورها العرض الخاص لفيلمها الجديد “روكي الغلابة”، كاشفة عن موعد عرض الفيلم بالسينمات العربية.

العرض الخاص لفيلم “روكي الغلابة” في جدة



ونشرت دنيا سمير غانم عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" فيديو من كواليس الفعالية، وعلّقت: من العرض الخاص لفيلم "روكي الغلابة" مع أهلنا في جدة، شكرًا على حسن استقبالكم.. حقيقي اتبسطت جدًّا من ردود أفعالكم على الفيلم في العرض الخاص، وبإذن الله الفيلم يوم 14 أغسطس بجميع سينمات الوطن العربي.

عروض خاصة لـ"روكي الغلابة" في الوطن العربي



والجمعة الماضي تم عرض خاص لفيلم “روكي الغلابة" في دبي، حيث أعربت دنيا عن سعادتها بعرض الفيلم في الإمارات، وقالت: مبسوطة جدًّا، وأتمنى يا رب يعجب الناس هنا زي ما عجب الجمهور في مصر، وأتمنى يكون رد الفعل في الوطن العربي كله بنفس الروعة.

يذكر أن أسرة فيلم "روكي الغلابة" احتفلت نهاية يوليو الماضي بانطلاق عروضه في السينمات في مصر.

حضرت دنيا سمير غانم برفقة ابنتها كايلا التي تشارك معها في الفيلم، وحرص الإعلامي رامي رضوان على مساندة زوجته وابنته.

وحضر أيضا الفنان حسن الرداد، إلى جانب الفنان محمد ممدوح، وكل من هشام ماجد، وكريم عفيفي، ومحمد ثروت.

فيلم "روكى الغلابة" يعد ثاني بطولة سينمائية للفنانة دنيا سمير غانم بعد فيلم "تسليم أهالي" والذي عرض عام 2021.

أبطال فيلم روكي الغلابة



ويشارك في بطولة فيلم روكي الغلابة نخبة من نجوم الكوميديا والدراما إلى جانب دنيا سمير غانم، منهم: محمد ممدوح، محمد ثروت، وبيومي فؤاد.

الفيلم من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي.

وتجسد دنيا سمير غانم في الفيلم دور فتاة تعمل بودي جارد (حارسة شخصية) لأحد الأشخاص، والذي يؤدي دوره الفنان محمد ممدوح.

