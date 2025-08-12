مصطفي كامل ينهي أزمته مع أنغام.. وراغب علامة يعلق (فيديو وصور)

حرص الفنان مصطفي كامل نقيب الموسيقيين على دعم أنغام في أزمتها الصحية قائلا:" ربنا يجيبك لينا بالسلامة وعفي الله عما سلف عن أي تصريحات سابقة".

ورد راغب علامة علي مصطفي كامل خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده بالنقابة:" وحشتيني يا حبيبة قلبي ربنا يرجعك لينا بالسلامة.

وتأتي تصريحات مصطفي كامل بعد إثارته للجدل مؤخرا، بسبب تصريحاته عن المطربة في أزمتها الصحية.

وكشف الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، عن موقف محرج تعرض له بسبب الفنانة أنغام أثناء فترة مرضها السابقة.

وقال مصطفى كامل خلال لقاء تليفزيوني: "أولا ألف سلامة لأنغام ربنا يقومها بألف سلامة ويشفيها لأبنائها وجمهورها، لكن آخر مرة علمت أنها تعبانة بعتلها رسالة ومردتش عليا وأنا للأمانة مبعتش رسايل تانية، أنا مؤمن بدوري المؤسسي ولكن مش هفضل أدور على أي فنان زميلي وهو ميردش فيه حاجة اسمها تقدير، أنا دوري كنقيب أطمن، طب لو كانت زميلتي كمان وبحبها فطبيعي جدا تشوفي رسالتي المفروض تردي، أنا مش بقولك عايز فلوس سلف وهي لما مردتش المرة اللي فاتت للأمانة مبعتش تاني".

وكان قد أكد الموسيقار محمد على، أن الحالة الصحية لنجلته المطربة أنغام مستقرة في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن ما تعاني منه مجرد مضاعفات فقط، ولكنها الآن أصبحت بحالة جيدة.

وأضاف والد المطربة أنغام أنها ستعود خلال الأيام القليلة المقبلة، وطلب من كل محبيها الدعاء لها.

وكانت أنغام خضعت خلال الأيام القليلة الماضية، لعدد من الفحوصات الطبية بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة ميونخ الألمانية، وذلك بعد أن خضعت لجراحة دقيقة لاستئصال ورم صغير من البنكرياس

وشعرت أنغام بآلام شديدة بعد الجراحة، والتي استمرت عدة أيام دون توقف، لذلك قرر الفريق الطبي عمل بعض الفحوصات لمعرفة السبب وراء تلك الآلام

