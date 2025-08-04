"صقر وكناريا"، يارا السكري تدخل في خلافات مع يسرا اللوزي لهذه الأسباب

تدخل الفنانة يارا السكري في خلافات مع الفنانة يسرا اللوزي داخل أحداث فيلم صقر وكناريا، بسبب عملية تجميل تقوم بها اللوزي التي تعمل طبيبة تجميل لفاشون تلعب دورها الفنانة يارا السكري.

وشهدت كواليس فيلم “صقر وكناريا” الذي يقوم ببطولته النجمان محمد إمام وشيكو تفاصيل عديدة، حيث تعرض شيكو للإصابة في يده أثناء تصوير أحد المشاهد، ولكن لم تكن الإصابة بالغة فلم يتوقف التصوير.

واقتربت أسرة “صقر وكناريا” من الانتهاء من تصوير جميع مشاهد العمل، ويتبقى لهم ما يقرب من أسبوعين، وتنتهي أسرة العمل من تصوير جميع مشاهد العمل.



وعلمت “فيتو” أن هناك مشهد تم إعادته 4 مرات بناء على رغبة مخرج العمل كي يصل للشكل المطلوب، وهو عبارة عن مشادة بين يسرا اللوزي وزوجها شيكو، داخل منزلها.

ومن المقرر أن يلعب الثنائي إمام وشيكو شخصيتي صديقين كل منهما يريد السير في اتجاه مختلف عن الآخر، مثل “الخير والشر”.

قصة فيلم صقر وكناريا

ويشهد فيلم صقر وكناريا الذي تشارك فيه النجمتان يسرا اللوزي ويارا السكرى وجود خلافات بينهما حيث تقوم يارا السكرى الشقيقة الصغرى ليسرا اللوزي بتوجيهها بسبب خلافات الأخيرة مع زوجها، ولم تتقبل اللوزي الأمر مما يجعلهما تدخلان في خلافات.

أبطال فيلم صقر وكناريا

فيلم «صقر وكناريا» من تأليف: أيمن وتار، إخراج حسين المنياوي، ويشارك فيه كل من محمد إمام، وشيكو وانتصار بجانب يارا السكري ويسرا اللوزي.

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