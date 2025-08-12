الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الأنتهاء من تصوير "صقر وكناريا" بمنطقة الأهرامات

محمد إمام، فيتو
محمد إمام، فيتو

انتهت أسرة فيلم “صقر وكناريا” من تصوير جميع مشاهد العمل بمنطقة الأهرامات، وجمعت المشاهد النهائية كلا من محمد إمام وشيكو.
 

 

وتشهد أحداث فيلم صقر وكناريا القبض على صقر الذي يلعب دوره الفنان محمد إمام في قضية سرقة، ولكن يتم تبرئته بعد مساعدة ابن عمه له والذي يلعب دوره شيكو.

وتدخل الفنانة يارا السكري في خلافات مع الفنانة يسرا اللوزي داخل أحداث فيلم صقر وكناريا، بسبب عملية تجميل تجريها اللوزي التي تعمل طبيبة تجميل لـ فاشون تلعب دورها السكري.

 

وشهدت كواليس فيلم “صقر وكناريا” الذي يقوم ببطولته النجمان محمد إمام وشيكو تفاصيل عديدة، حيث تعرض شيكو للإصابة في يده أثناء تصوير أحد المشاهد، ولكن لم تكن الإصابة بالغة فلم يتوقف التصوير.

واقتربت أسرة “صقر وكناريا” من الانتهاء من تصوير جميع مشاهد العمل، ويتبقى لهم ما يقرب من أسبوعين، وتنتهي أسرة العمل من تصوير جميع مشاهد العمل.

وعلمت “فيتو” أن هناك مشهدا تمت إعادته 4 مرات بناء على رغبة مخرج العمل كي يصل للشكل المطلوب، وهو عبارة عن مشادة بين يسرا اللوزي وزوجها شيكو، داخل منزلهما. 

ومن المقرر أن يلعب الثنائي إمام وشيكو شخصيتي صديقين كل منهما يريد السير في اتجاه مختلف عن الآخر، مثل “الخير والشر”. 

قصة فيلم صقر وكناريا

ويشهد فيلم صقر وكناريا الذي تشارك فيه النجمتان يسرا اللوزي ويارا السكرى  وجود خلافات بينهما حيث تقوم يارا السكرى الشقيقة الصغرى ليسرا اللوزي بتوجيهها بسبب خلافات الأخيرة مع زوجها، ولم تتقبل اللوزي الأمر مما يجعلهما تدخلان في خلافات. 

أبطال فيلم صقر وكناريا

 فيلم «صقر وكناريا» من تأليف  أيمن وتار، إخراج حسين المنياوي، ويشارك فيه كل من محمد إمام، وشيكو وانتصار بجانب يارا السكري ويسرا اللوزي. 

