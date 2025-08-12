الثلاثاء 12 أغسطس 2025
زوجة تنهي حياة زوجها بـ الطفاية في الإسماعيلية

الاسعاف، فيتو
أنهت سيدة حياة زوجها داخل منزلهما، في مركز ومدينة فايد في محافظة الإسماعيلية، بسب خلافات زوجية متكررة. 
 

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث 

 

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، إخطارا بإقدام سيدة على إنهاء حياة زوجها في مركز ومدينة فايد في محافظة الإسماعيلية، وانتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية.   

تشكيل فريق بحث 

ومن جانبه وجَّه اللواء محمد عامر، مدير أمن الإسماعيلية، بتشكيل فريق بحث بقيادة اللواء أحمد عليان، مدير المباحث، لمتابعة ملابسات الجريمة.
 

وانتقلت قوة أمنية بقيادة العميد مصطفى عرفة، رئيس مباحث المديرية، وضمّت المقدم محمد هشام، مفتش المباحث، والمقدم محمود مأمون، رئيس مباحث فايد، والرائد مصطفى حرب، معاون المباحث، إلى موقع الحادث، وتم ضبط الزوجة ونقل جثمان المجني عليه إلى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة.
 

التحريات الأولية حول الحادث 

وكشفت التحريات الأولية أن مشادة كلامية حادة نشبت بين الزوجين، سرعان ما تصاعدت إلى اعتداء مباشر، حيث أمسكت الزوجة “طفاية” ووجهت ضربة قوية إلى رأس زوجها، أسفرت عن وفاته في الحال. وبعد الحادث، حاولت المتهمة إيذاء نفسها، إلا أن الجيران تمكنوا من التدخل وأبلغوا الشرطة.
 

النيابة العامة بدأت التحقيقات، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وتحديد سبب الوفاة، إلى جانب سماع أقوال شهود العيان والتحفظ على أداة الجريمة.

 

وأشارت مصادر أمنية إلى أن الخلافات الزوجية المستمرة كانت وراء وقوع الجريمة، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف جميع التفاصيل
 

 

