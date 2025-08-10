حلقات ذكر ومديح وتوزيع الحلوى.. أبرز مراسم الاحتفال بمولد أبو النور بالإسماعيلية (فيديو وصور)

رصدت عدسة "فيتو" مظاهر احتفال أهالي مركز ومدينة فايد في محافظة الإسماعيلية، بذكرى مولد العارف بالله “أبو النور الرفاعي الجعفري”، رضي الله عنه، والذى احتفل بمولده المئات من المواطنين من نساء وشيوخ وأطفال.

حلقات الذكر على أنغام الربابة

وبرزت مظاهر الاحتفال بمولد "سيدى أبو النور" في الإسماعيلية من شراء الحمص والحلوى، بالإضافة إلى عقد حلقات الذكر والمديح، والتي تقام على أنغام الربابة، وتنشد باللهجة الصعيدية الأصيلة.

مظاهر الاحتفال بمولد سيدى أبو النور بالإسماعيلية، فيتو

ويشارك الرجال الذين يرتدون الجلباب الصعيدي فى تلك الأجواء، حيث يندمجون ويتمايلون مع تلك الأنغام مستمتعين بالذكر والمديح.

بيع الألعاب والحلوى

وعلى الجانب الآخر من مولد سيدى أبو النور الذى يقام بمركز ومدينة فايد في محافظة الإسماعيلية، ينتشر العشرات من البائعين الذين يبيعون الألعاب والحلوى، وذلك لإضفاء البهجة على أجواء المولد عبر لهو الأطفال وسط صخب الذاكرين.

تقديم الوجبات والنفحات

فيما تقدم الوجبات الساخنة لكل من القادمين إلى ساحة الطعام بالمولد، حيث يتطوع عدد من مريدي أبو النور الجعفرى، في نحر الذبائح، وبخاصة الجمال لتقديمها مع وجبات ساخنة للحاضرين، كما تقدم قطع اللحوم وكما يطلق عليها "النفحات" للفقراء والمساكين.



ويقع مقام "سيدى أبو النور" بجانب مسجد المركز الثقافي الإسلامي بمدخل مدينة فايد، ويقول مريدوه إن «نسبه يرجع لـ أحمد حامد نور الدين الجعفري الطيار الرفاعي، الشهير بأبو النور، وينتهي نسبه إلى جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أي أنه ينتمي إلى آل البيت، والمنقول سنة يوم 13/ 6 / 1956، وهو ينتمي إلى الطريقة الصوفية الرفاعية ولقب بـ أبو النور حيث يضاء مقامه بنور الشمس من كل اتجاه»، حسب ما يؤكد محبوه.

مولد سيدى أبو النور ونشأته

ولد أبو النور الجعفرى بقرية سلوى بمركز إدفو، ونشأ في أسرة متدينة طيبة بمحافظة أسوان، وتجول بالعديد من البلدان العربية يدعو إلى الله وينشر المنهج الصوفي الرفاعي.

ويقال إنه زار عددا من الدول العربية، منها العراق والمغرب وفلسطين والأردن وتونس.

