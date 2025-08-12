وكيل تعليم الإسماعيلية يتابع سير امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية

تابع أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، سير الامتحانات التحريرية الدور الثانى للدبلومات الفنية وذلك في يومها الرابع من داخل غرفة العمليات الرئيسية بقيادة محمد سعيد مدير التعليم الفني.

الطلاب يؤدون الامتحانات اليوم

وأدى اليوم طلاب الدبلومات الفنية بجميع اللجان والنوعيات الامتحان التحريري في مواد انجليزي صناعي ومواد تخصص زراعي وتجاري بنطاق ٨ إدارت تعليمية على مستوى المحافظة.

جانب من غرفة العمليات، فيتو



مواصلة انعقاد غرف العمليات

وصرح وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل دائم ومستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية الثمانية.

جانب من غرفة العمليات، فيتو

تم الاطمئنان إلى خروج جميع خطوط السير من مركز توزيع الأسئلة إلى جميع اللجان في ظل الحماية الأمنية والحماية المدنية، وحتى دخول اللجان ولم تتلقى غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية اى شكاوى رسمية حول الامتحانات.



يترقب طلاب الدبلومات الفنية 2025 نظام 3 و5 سنوات، موعد تنسيق الدبلومات الفنية، وبالتحديد تنسيق الصنايع 2025، والمؤشرات الأولية للقبول بالكليات المتاحة.

وأشارت مصادر بوزارة التعليم العالي إلى أن تنسيق الصنايع 2025، من المنتظر أن يتم الإعلان عنه فور الانتهاء من تنسيق الثانوية العامة 2025، أي مطلع شهر سبتمبر المقبل، لافتة إلى أن أماكن طلاب الدبلومات الفنية محفوظة لهم، وفقا للأعداد المقرر قبولها من المجلس الأعلى للجامعات.

الحد الأدنى للقبول بالجامعات في تنسيق الصنايع 2025

يسمح للطلاب الحاصلين على شهادات الدبلومات الفنية بنظام الثلاث سنوات (تجاري، صناعي، صناعي شعبة ترميم آثار، زراعي، موسيقي، خدمات صحية) وكذلك دبلومات المعاهد الفنية فوق المتوسطة (نظام الثانوية العامة + سنتين) وخريجي المدارس الفنية نظام الخمس سنوات، بالتقديم لمكتب التنسيق للالتحاق بالكليات والمعاهد الحكومية، وفق الشروط التالية:

القبول في كليات قطاعات: التجارة، التربية (شعب التعليم الفني)، التربية النوعية، الزراعة، السياحة والفنادق، الخدمة الاجتماعية، الهندسة، الفنون التطبيقية، الآثار، الفنون الجميلة، التكنولوجيا والتعليم، ويتم ذلك طبقًا للتوزيع الجغرافي ولائحة كل كلية، بما في ذلك اجتياز اختبارات القدرات لبعض البرامج.

يُشترط الحصول على 70% على الأقل في شهادة الدبلوم لنظام الثلاث سنوات.

يُشترط الحصول على 75% فأكثر لخريجي الخمس سنوات أو المعاهد الفنية، للالتحاق بالكليات والمعاهد الحكومية.

يُحال تطبيق القواعد على المعاهد الخاصة والمتوسطة إلى مجلس شؤون المعاهد العالية الخاصة والإدارة المركزية للتعليم الفني.

