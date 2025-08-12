عدم اكتمال الجمعية العمومية للنادي الإسماعيلي والمجلس الحالي مستمر لـ2027 (فيديو)

أجرت "فيتو" قبل قليل بثا مباشرا من أمام استاد النادي الإسماعيلي في محافظة الإسماعيلية، لرصد آراء أعضاء الجمعية العمومية، عقب انتهاء التصويت على سحب الثقة من مجلس إدارة الإسماعيلي وذلك بعد انتهاء عملية التصويت الرسمية.





وأعلنت اللجنة المسئولة عن فرز الأصوات الخاصة بالتصويت على سحب الثقة من مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، عدم اكتمال الجمعية العمومية للنادي الإسماعيلي، مما أثار سخط المئات من الجماهير.

وقالت اللجنة المشرفة على التصويت لسحب الثقة أن إجمالى أعضاء الجمعية العمومية الذين قاموا بالتصويت 1583 صوتا، مما يثبت عدم اكتمال الجمعية العمومية.

الاحتفال على أنغام السمسمية

وكان قد احتفل المئات من أعضاء الجمعية العمومية، على أنغام السمسمية ونقر الطبول، بإقبال المئات للتصويت على سحب الثقة.



التصويت على سحب الثقة

وشهدت أروقة النادي الإسماعيلي، اليوم الثلاثاء، حدثًا فارقًا في تاريخه، حيث تنعقد الجمعية العمومية العادية للتصويت على سحب الثقة من مجلس إدارة النادي، وسط اهتمام جماهيري وإعلامي غير مسبوق، باعتبارها لحظة فاصلة في مستقبل القلعة الصفراء.

شروط الدخول

وأعلنت إدارة النادي عن تفاصيل وإرشادات حضور الجمعية العمومية، موضحة أن الدخول سيتم من بوابة الملاعب المفتوحة باتجاه شارع المدارس، والخروج من باب حديقة رضا في اتجاه شارع رضا، وذلك لتنظيم حركة الحضور ومنع التكدس.

ويبدأ التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحًا واستمر حتى الساعة الخامسة مساءً، حيث يحق لعضو الجمعية العمومية الحاصل على كارنيه النادي الساري حتى 30 يونيو 2025 أو 30 يونيو 2026، وبحوزته بطاقة الرقم القومي، المشاركة في العملية التصويتية. وأكدت الإدارة أن الأعضاء سيتوجهون مباشرة للإدلاء بأصواتهم والخروج من البوابة المخصصة، مع منع أي تجمعات أو انتظار داخل أو خارج مقر اللجان، لضمان انسيابية العملية وتوفير الفرصة لكل الأعضاء للإدلاء برأيهم دون تعطيل.

كما شددت إدارة النادي على أن دخول الصحفيين سيكون مقصورًا على المعتمدين من نقابة الصحفيين وحاملي الكارنيه الخاص بها، مع تخصيص مكان خاص لتغطية الحدث.

وتأتي هذه الجمعية العمومية على خلفية حالة من الغضب الجماهيري الواسع تجاه نتائج وأداء مجلس الإدارة الحالي، إذ يرى قطاع كبير من جماهير الدراويش أن الفترة الأخيرة شهدت تراجعًا كبيرًا في مستوى الفريق، وتفاقم الأزمات المالية والإدارية، ما انعكس بالسلب على مسيرة النادي في البطولات المختلفة.

الجدير بالذكر أن سحب الثقة يتطلب موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وهو ما يجعل المشاركة الجماهيرية في غاية الأهمية. وقد ناشد مجلس الإدارة الأعضاء بالالتزام بالتعليمات والظهور بمظهر حضاري يليق باسم النادي الإسماعيلي وتاريخه، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو إعلاء مصلحة الكيان فوق أي اعتبارات شخصية.

وفي الوقت الذي يترقب فيه الشارع الرياضي بالإسماعيلية نتيجة التصويت، تعيش جماهير الدراويش حالة من الأمل في أن تشكل هذه الجمعية العمومية بداية جديدة للنادي، تفتح الباب أمام مرحلة إصلاح شاملة تعيد الإسماعيلي إلى مكانته الطبيعية بين كبار الكرة المصرية.

هذه اللحظة التاريخية قد تحدد مستقبل النادي لسنوات قادمة، وهو ما يجعل الحسم بيد أعضاء الجمعية العمومية الذين يحملون اليوم مسؤولية كبيرة تجاه الكيان العريق وجماهيره الوفية.

