وكيل صحة الإسماعيلية تحيل عددا من المقصرين بوحدة أبوصوير البلد للتحقيق (صور)

أحالت وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، عدد من العاملين بوحدة أبو صوير البلد الصحية للتحقيق لوجود تقصير وإهمال في أداء العمل والتغيب بدون إذن،ووجَّهت بإعادة تقييم القوى البشرية بالإدارة لتلافى السلبيات التى تم رصدها خلال المرور. 

صحة الإسماعيلية تعدم 505 كيلو أغذية فاسدة خلال حملة على الأسواق (صور)

انتخابات الشيوخ 2025، وكيل صحة الإسماعيلية تتابع انتشار الفرق الطبية أمام مقار اللجان (صور)

جولة مفاجئة لوكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية 

جاء ذلك خلال الجولة المفاجئة التى أجرتها الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة إلى وحدة أبو صوير البلد بإدارة أبو صوير الصحية ؛ للوقوف على انتظام سير العمل، وتواجد الفريق الطبي، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من تطبيق اللائحة 75 لسنة 2024، الخاصة بالمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارات المحلية. 

تفقد عيادة طب الأسرة 

حيث تفقدت وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية، عيادة طب الاسرة وتابعت إنتظام صرف الوسائل،وإطلعت على دفاتر الحضور والإنصراف وحصر المتغيبين وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم،كما تفقدت عيادة الأسنان والتأكد من تواجد الفريق الطبي وتوافر المستلزمات الخاصة بالعيادة وإنتظام إجراء التداخلات اللازمة للمترددين،وأبدت ملاحظتها على تقييم تسجيل الحالات بالسجلات. 

معدلات تردد المواطنين 

وتابعت وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية،معدًّل تردد المواطنين على الفحص بالفريق الثابت لحملة ١٠٠ يوم صحة بالوحدة،وأوصت بوضع لافتة إرشادية بمكان فريق الكشف بالمبادرات الرئاسية فى مدخل الوحدة،ثم توجهت لمعمل الوحدة ثم الصيدلية للتأكد من إنتظام صرف التذاكر وتوافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات. 

وأكدت وكيل وزارة الصحة على إستمرار الرقابة والمتابعة المستمرة على جميع الوحدات الصحية للوقوف على مدى الإنضباط الإدارى للأطباء وفرق التمريض ومستوى الرعاية الصحية المقدمة بوحدات الرعاية الأساسية. 

 

يأتى ذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتعليمات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بمتابعة سير وإنتظام العمل بالمنشآت الصحية.

 

