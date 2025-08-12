وكيل صحة الإسماعيلية تحيل عددا من المقصرين بوحدة أبوصوير البلد للتحقيق (صور)

أحالت وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، عدد من العاملين بوحدة أبو صوير البلد الصحية للتحقيق لوجود تقصير وإهمال في أداء العمل والتغيب بدون إذن،ووجَّهت بإعادة تقييم القوى البشرية بالإدارة لتلافى السلبيات التى تم رصدها خلال المرور.

جولة مفاجئة لوكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية

جاء ذلك خلال الجولة المفاجئة التى أجرتها الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة إلى وحدة أبو صوير البلد بإدارة أبو صوير الصحية ؛ للوقوف على انتظام سير العمل، وتواجد الفريق الطبي، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من تطبيق اللائحة 75 لسنة 2024، الخاصة بالمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارات المحلية.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

تفقد عيادة طب الأسرة

حيث تفقدت وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية، عيادة طب الاسرة وتابعت إنتظام صرف الوسائل،وإطلعت على دفاتر الحضور والإنصراف وحصر المتغيبين وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم،كما تفقدت عيادة الأسنان والتأكد من تواجد الفريق الطبي وتوافر المستلزمات الخاصة بالعيادة وإنتظام إجراء التداخلات اللازمة للمترددين،وأبدت ملاحظتها على تقييم تسجيل الحالات بالسجلات.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

معدلات تردد المواطنين

وتابعت وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية،معدًّل تردد المواطنين على الفحص بالفريق الثابت لحملة ١٠٠ يوم صحة بالوحدة،وأوصت بوضع لافتة إرشادية بمكان فريق الكشف بالمبادرات الرئاسية فى مدخل الوحدة،ثم توجهت لمعمل الوحدة ثم الصيدلية للتأكد من إنتظام صرف التذاكر وتوافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات.

جانب من الجولة، فيتو

وأكدت وكيل وزارة الصحة على إستمرار الرقابة والمتابعة المستمرة على جميع الوحدات الصحية للوقوف على مدى الإنضباط الإدارى للأطباء وفرق التمريض ومستوى الرعاية الصحية المقدمة بوحدات الرعاية الأساسية.

يأتى ذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتعليمات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بمتابعة سير وإنتظام العمل بالمنشآت الصحية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.