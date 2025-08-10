عروض سينمائية وندوة ثقافية بمكتبة مصر العامة بالإسماعيلية (صور)

نظَّم المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح، فعاليات نادي السينما بمكتبة مصر العامة، في الإسماعيلية.

دور السينما فى توثيق الهوية المصرية

وجاءت هذه الفعالية لتؤكد على دور السينما كأداة للتوثيق البصري وإبراز ملامح الهوية المصرية عبر الأجيال، من خلال عرض مجموعة من الأفلام الوثائقية والروائية القصيرة التي سلطت الضوء على التراث المعماري والإنساني لمدينتي القاهرة والإسماعيلية، إضافة إلى أعمال تناولت أثر النيل والفن كجزء من الهوية البصرية والثقافية.

جانب من الفعاليات، فيتو

عرض عدد من الأفلام

تضمنت الفعاليات عرض عدة أفلام منها فيلم "صمود شعب" إخراج محمد حزين، والذي وثق محطة تاريخية مهمة من نضال أهل الإسماعيلية ضد الاحتلال مقدمًا تجسيدًا ملهمًا للبطولات الشعبية، إلى جانب فيلم "سكة بير المش"، و"درب قرمز"، و"الحلمية" للمخرج عبد العظيم فهمي، وفيلم "النيل أرزاق" إخراج هاشم النحاس، وفيلم "مهما طال البعاد" إخراج دنيا الزاهر.

جانب من الفعاليات، فيتو

عقد ندوة عن الفن والتراث

تَبِع العروض ندوة بعنوان "الفن والتراث... الذاكرة البصرية للأماكن"، ناقشت العلاقة بين الإبداع الفني والتراث والآثار في تشكيل الوعي البصري لدى صناع الأفلام، بمشاركة الدكتورة قدرية توكل البنداري، أستاذ الإرشاد السياحي وعميدة المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسماعيلية، وأدارها كل من الناقدة شاهندة محمد علي، والناقد إسلام أحمد علي، في حوار ثري جمع بين الفن والتاريخ.

جانب من الفاعليات، فيتو

حضور جماهيري من محبي السينما

وأكدت أمل رجب مدير مكتبة مصر العامة أن الفعالية شهدت حضورًا جماهيريًا واسعًا من محبي السينما والفن، الذين تفاعلوا مع الأعمال المعروضة وأشادوا بمستواها الفني ورسائلها الإنسانية، مؤكدين أهمية استمرار مثل هذه الفعاليات التي تبرز المواهب وتدعم الحراك الثقافي والفني بالإسماعيلية.

جانب من الفاعليات، فيتو

وتأتي الفعالية في إطار جهود المركز القومي للسينما في توظيف الفن كأداة للتوثيق البصري وتعزيز الهوية الوطنية، وربط الأجيال الجديدة بتراثهم الثقافي والإنساني.



جانب من الفاعليات، فيتو

يأتي ذلك في إطار الدعم المستمر من اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، للفعاليات الثقافية والفنية التي تبرز قيم التراث والهوية الوطنية، وتسهم في تشكيل وجدان شباب المحافظة.

