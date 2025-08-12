الثلاثاء 12 أغسطس 2025
سيدة صورت الواقعة، فيديو فاضح يقود سائقا إلى قبضة رجال الأمن بالقاهرة

ضبط سائق بالقاهرة
ضبط سائق بالقاهرة

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام شخص بأفعال منافية للآداب العامة ضد سيدة بالقاهرة، مما أثار ردود فعل واسعة بين المتابعين.

وعلى الفور باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في الواقعة لكشف ملابساتها وضبط المتهم.

في إطار متابعة مقطع الفيديو المتداول، تبين من الفحص الأولي عدم ورود أي بلاغات رسمية بهذا الشأن، إلا أنه تم تحديد الشخص الذي قام بالنشر، وهي سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان السلام.

وأفادت السيدة بأنها أثناء سيرها بدائرة القسم للذهاب إلى عملها فوجئت بأحد الأشخاص يرتكب أفعالًا منافية للآداب العامة، فقامت بتوثيق الحادث وتصويره.

وبمزيد من التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهم، وهو سائق مقيم في ذات الدائرة، وعند مواجهته اعترف بارتكاب الواقعة كما وردت في الفيديو.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم تمهيدًا لإحالته للجهات القضائية المختصة.

