ضبط 4 عاطلين بالقليوبية بعد تداول فيديو يظهر تعاطيهم المواد المخدرة

المتهمين
المتهمين

نجحت الأجهزة الأمنية بالقليوبية في كشف ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله 3 أشخاص تبدو عليهم آثار تعاطي المواد المخدرة، حيث تم تحديد وضبط جميع المتورطين في الواقعة، وضبط كمية من المواد المخدرة بحوزتهم.

إصابة 17 شخصًا في حادثي انقلاب وتصادم ميكروباصين بالشرقية خلال ساعات (صور)

ضبط شخصين ببني سويف بعد نشر فيديو سب فتاة لتحقيق أرباح


وهذا في إطار جهود وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، رصدت الأجهزة المختصة منشورًا مدعومًا بمقطع فيديو يظهر 3 أشخاص في دائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بمحافظة القليوبية، وتبدو عليهم آثار تعاطي المواد المخدرة.

وبعد الفحص والتحريات، تمكنت القوات من ضبط المتهمين، وهم 3 عاطلين مقيمين بدائرة القسم، وبحوزتهم كمية من مخدر البودر. وبمواجهتهم، أقروا بحيازتهم للمخدر بقصد التعاطي، وبتحصلهم عليه من عاطل آخر له معلومات جنائية ومقيم بدائرة القسم.

وتم ضبط الممول المذكور، وعُثر بحوزته على كمية من مخدر البودر وسلاح أبيض. وبمواجهته، اعترف بنشاطه الإجرامي في ترويج المواد المخدرة.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لعرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

