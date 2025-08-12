الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
ضبط شخصين ببني سويف بعد نشر فيديو سب فتاة لتحقيق أرباح

ضبط شخصين ببني سويف
ضبط شخصين ببني سويف بعد نشر فيديو سب فتاة، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخصين ببني سويف بعد نشر فيديو سب فتاة على مواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق أرباح.

رصدت الأجهزة الأمنية تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه شخصان يقومان بتوجيه السباب لإحدى الفتيات في محافظة بني سويف، مما أثار استياءً واسعا بين المتابعين. وسارعت الأجهزة الأمنية للتحقق من الواقعة وضبط المتهمين.


في إطار جهود وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما يُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رصدت الأجهزة المختصة مقطع فيديو متداول يتضمن قيام شخصين بسب إحدى الفتيات في بني سويف.

أسفرت التحريات عن تحديد وضبط المتهمين، وهما مقيمان بدائرة مركز شرطة ببا ببني سويف. وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة ونشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

تفاصيل ضبط "فادي تاتو" لنشره فيديوهات خادشة للحياء أثناء رسم أوشام للسيدات

رئيس هيئة الرقابة المالية يلتقي بالسفراء المنقولين للعمل بالسفارات والبعثات المصرية بالخارج

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لعرضهما على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 

