رياضة

التشكيل المتوقع لمباراة بنفيكا ضد نيس بدوري أبطال أوروبا

محمد عبد المنعم،
محمد عبد المنعم، فيتو

استقر الجهاز الفني لفريقي نيس وبنفيكا علي التشكيل الذي سيخوضان به مواجهتهما الليلة في ذهاب الدور الثالث من تصفيات دوري أبطال أوروبا 

 

التشكيل المتوقع لمباراة بنفيكا ضد نيس في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

حسب منصة "Sofa Score"، فمن المتوقع أن يبدأ نيس مباراة بنفيكا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: يهيفان ضيوف.

خط الدفاع: أنطوان ميندي - عبدولاي باه - دانتي.

خط الوسط: جوناثان كلوس - هشام بوداوي - توم لوشيه - ميلفين بارد.

خط الهجوم: بدر الدين بوعناني - تيريم موفي - إيزاك يانسون.

تشكيل بنفيكا المتوقع

حراسة المرمى: أناتولي توربين.

خط الدفاع: أمار ديديتش - أنطونيو سيلفا - نيكولاس أوتاميندي - صامويل دال.

خط الوسط: إنزو بارينكيا - ريتشارد ريوس - فريدريك أورسينس - أندرياس شيلدروب.

خط الهجوم: فرانيو إيفانوفيتش - فانجيليس بافليديس.

 

موعد مباراة بنفيكا ضد نيس في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

وتقام مباراة بنفيكا ضد نيس في تصفيات دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء الموافق 12 أغسطس 2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة بنفيكا ضد نيس في تمام الساعة 10 مساء 

القناة الناقلة لمباراة بنفيكا ضد نيس في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

مباراة بنفيكا ضد نيس ليست منقولة تليفزيونيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

 

وكانت مباراة الذهاب في ملعب نيس قد انتهت بفوز بنفيكا 2-0، مما يعقد مهمة الفريق الفرنسي في لقاء العودة.

ويسعي فريق نيس الفرنسي لاجتياز الدور الثالث من التصفيات والتأهل إلى مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا (2025-2026) 


ويتأهل الفائز من مواجهة نيس وبنفيكا لمواجهة في الدور التمهيدي (آخر مراحل التصفيات) مع المتأهل من فنربخشة التركي وفينورد الهولندي.

جدير بالذكر أن محمد عبد المنعم يغيب عن نيس منذ أبريل الماضي بسبب قطع الرباط الصليبي.

