الثلاثاء 12 أغسطس 2025
رياضة

تأخر الاتحاد الدولي لكرة القدم في معاقبة لويس إنريكي يثير الشكوك

نشرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية تقريرا أثار العديد من علامات الاستفهام والشكوك حول تأخر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في إصدار قرار بشأن واقعة لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان.

واقعة انريكي ومهاجم تشيلسي

يذكر أنه منذ حوالي شهر قام إنريكي بالاعتداء على جواو بيدرو، مهاجم تشيلسي، عقب مباراة الفريقين في نهائي كأس العالم للأندية، ولم يتعرض المدرب الإسباني لأي عقوبة تأديبية حتى الآن.

وأوضحت "ليكيب" أنه بعد مرور شهر على الواقعة، لم يتم استجواب إنريكي أو توجيه أي إجراء تأديبي ضده من قبل فيفا.

وأكد الاتحاد الدولي، في تواصل مع الصحيفة، عدم اتخاذ أي تدابير ضد المدرب قبل مباراة السوبر الأوروبي أمام توتنهام يوم الأربعاء.

وأثارت الصحيفة تساؤلات حول غياب أسباب واضحة من فيفا بشأن هذا القرار، معتبرة أنه "مثير للشكوك"، لكنها دعت للتعامل بحذر مع إجراءات الاتحاد الدولي في المستقبل

ووصفت الصحيفة تصرف إنريكي بـ"الصادم للرأي العام"، مشيرة إلى أنه يتناقض مع الصورة التي بناها المدرب منذ توليه تدريب الفريق في 2023، والتي تُظهره كشخصية حماسية ومندفعة في قيادة فريقه، وحادة في تعاملاته مع الصحفيين، لكنه حريص على تجنب نقل التوتر إلى لاعبيه أو الاحتكاك بالمنافسين.

لويس إنريكي باريس سان جيرمان مدرب باريس سان جيرمان الاتحاد الدولي تشيلسي واقعة انريكي ومهاجم تشيلسي جواو بيدرو

