أكثر الفرق تتويجًا باللقب، أرقام بايرن ميونخ في السوبر الألماني

يستعد فريقا بايرن ميونخ وشتوتجارت لبدأ موسمهما الجديد 2025-2026، بخوض مباراة السوبر الألماني التي تحمل اسم أسطورته فرانز بيكنباور.

موعد مباراة بايرن ميونخ وشتوتجارت في السوبر الألماني

ويلتقي بايرن ميونخ وشتوتجارت على ملعب إم إتش بي أرينا يوم السبت 16 أغسطس 2025 في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة في السوبر الألماني.

ويشارك البايرن في هذه النسخة كبطل للدوري الألماني، بينما يدخل شتوتجارت المباراة كبطل كأس ألمانيا.

ارقام بايرن ميونخ في السوبر الألماني

ويمتلك بايرن ميونخ الرقم القياسي كأكثر الفرق تتويجًا بلقب السوبر الألماني بواقع 10 مرات كما حل وصيفًا 7 مرات، ويُعد البايرن الأكثر مشاركة في المباراة النهائية بـ17 مرة.

اللافت أن البايرن خسر اللقب في جميع المرات السبع التي شارك فيها كبطل الدوري بينما حقق اللقب 9 مرات كبطل دوري، ومرة واحدة كوصيف في 2012.

على صعيد الأداء حسب الملعب فاز البايرن باللقب 5 مرات خارج أرضه، ومرتين على أرضه (2020، 2012)، و3 مرات على أرض محايدة.

ولم يخسر البايرن على أرضه سوى مرتين (2023، 1994)، بينما خسر 4 مرات خارج أرضه ومرة واحدة على أرض محايدة.

وسجل بايرن ميونخ 37 هدفًا في السوبر الألماني واستقبل 30، وفاز مرة بركلات الترجيح (2017) وخسر مرة (2015).

ويتصدر روبرت ليفاندوفسكي قائمة الهدافين التاريخيين للسوبر برصيد 7 أهداف، يليه توماس مولر بـ5 أهداف.

