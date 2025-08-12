الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

قبل مواجهة بايرن ميونخ، أرقام شتوتجارت في السوبر الألماني

شتوتجارت، فيتو
شتوتجارت، فيتو

يستعد فريقا بايرن ميونخ وشتوتجارت لبدء موسمهما الجديد 2025-2026 بخوض مباراة السوبر الألماني التي تحمل اسم أسطورته فرانز بيكنباور.

 

موعد مباراة بايرن ميونخ وشتوتجارت في السوبر الألماني 

ويلتقي بايرن ميونخ وشتوتجارت على ملعب إم إتش بي أرينا يوم السبت 16 أغسطس 2025 في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة في السوبر الالماني.


ويشارك البايرن في هذه النسخة كبطل للدوري الألماني، بينما يدخل شتوتجارت المباراة كبطل كأس ألمانيا.

أرقام شتوتجارت في السوبر الألماني
 

تُعد هذه المشاركة الثالثة لفريق شتوتجارت في السوبر الألماني حيث فاز الفريق باللقب في أول مشاركة عام 1992 كبطل دوري، بينما خسر في مشاركته الثانية الموسم الماضي كوصيف أمام باير ليفركوزن.

وتُعد هذه المرة الأولى التي يخوض فيها شتوتجارت المباراة على أرضه وبصفته بطل كأس ألمانيا.

وسجل شتوتجارت 5 أهداف واستقبل 3 وخسر ركلات الترجيح مرة واحدة الموسم الماضي.

ويتصدر روبرت ليفاندوفسكي قائمة الهدافين التاريخيين للسوبر برصيد 7 أهداف، يليه توماس مولر بـ5 أهداف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السوبر الالماني بايرن ميونخ وشتوتجارت مباراة بايرن ميونخ وشتوتجارت بايرن ميونخ شتوتجارت بيكنباور ارقام شتوتجارت في السوبر الألماني

مواد متعلقة

نجم النصر السعودي يوجه رسالة للجماهير بشأن رونالدو

أكثر الفرق تتويجًا باللقب، أرقام بايرن ميونخ في السوبر الألماني

من الكره إلى الحب، تطورات في علاقة ليفاندوفسكي ولامين يامال

هل يطلب الأهلي طاقم حكام أجنبي لمواجهة بيراميدز؟

اليوم، انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للنادي الإسماعيلي

شاهد، استقبال لاعبي المصري للوافد الجديد الفرنسي كيليان كارسنتي

المصري يعلن وصول البطاقة الدولية للاعب الفرنسي كيليان

المصري يعلن ضم الفرنسي كيليان (فيديو)

الأكثر قراءة

يحدث فقط في مصر، ساويرس يكشف أخطاء بشأن حادث الشاطبي المروع

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025، حاسبات ومعلومات 84.2% وتمريض 85.3% وطب بيطري 86.7%

جمع الأموال واختبار المخدر، نص التحقيقات في قضية سارة خليفة

أخبار مصر: سر ترحيل البلوجر "ياسمين" لسجن الرجال، درجة الحرارة تتجاوز الخطوط الحمراء بمصر، مصير المصريين المفقودين في ليبيا

الفدائي يستنجد بالنادي الأمريكي، تطور جديد في أزمة وسام أبو علي

وفاة الدكتور على المصيلحي وزير التموين السابق

تنسيق المرحلة الثالثة 2025، الأماكن الشاغرة للشعب العلمية (نظام حديث)

لأول مرة في تاريخ التنسيق، كلية الطب تفتح أبوابها لطلاب المرحلة الثالثة لهذا السبب

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 12 أغسطس

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الكفيف بالمنام وعلاقتها بالعصيان والتقصير في العبادة

وزير الشؤون الدينية بالجزائر: "المفتي الرشيد" ضرورة شرعية ومجتمعية في زمن العولمة الرقمية

تعرف على موعد المولد النبوي الشريف 2025

المزيد
الجريدة الرسمية
ads