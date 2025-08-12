نجم النصر السعودي يوجه رسالة للجماهير بشأن رونالدو

وجّه هاشم سرور نجم النصر السعودي، رسالة قوية لجماهير "العالمي"، مطالبًا بضرورة احترام قرارات المدير الفني البرتغالي جورجي جيسوس ومواطنه النجم كريستيانو رونالدو فيما يخص اختيارات اللاعبين.

وقال سرور عبر حسابه على منصة "إكس": "أحترم كل قرارات جيسوس ورونالدو في الاختيارات وفي توديع من يريدون مغادرته من الفريق".

وأوضح: "الآن وقت العمل، الآن إيقاف الانتقادات، الآن الدعم للرجال الذين يعملون بصمت الرجال الذين أغلقوا باب التمصدر لأجل العمل والاختيارات الدقيقة".

واختتم رسالته: "النصراوي المخلص هو من يدعم هذا التوجه لأجل النادي.. حتى ينعم الجمهور بالفريق وينال البطولات بإذن الله".

موعد نصف نهائي كأس السوبر السعودي

ويفتتح النصر بقيادة رونالدو الموسم الجديد 2025-2026 بمواجهة اتحاد جدة يوم 19 أغسطس الجاري، ضمن نصف نهائي كأس السوبر السعودي التي تستضيفها هونج كونج.

