بنفيكا يخطف فوزا هاما أمام نيس في تصفيات دوري أبطال أوروبا

تصفيات دوري أبطال أوروبا، حقق فريق بنفيكا البرتغالي فوزًا هامًّا على مضيفه نيس الفرنسي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهما أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، للموسم الجديد 2025/2026.

سجل هدفي بنفيكا البرتغالي كل من، إيفانوفيتش في الدقيقة 53، وفلورينتينو لويس في الدقيقة 88.

وضمن منافسات الجولة حقق فريق فاينورد فوزا هاما أمام فنربخشة بنتيجة (2-1)، وفاز كلوب بروج على ريد بول سالزبورج بنتيجة (1-0).

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