أخبار مصر

نجاح رجال الإسعاف في إنقاذ مصابين بعد انهيار جدار بموقع تحت الإنشاء في حي البساتين

انهيار جدار بموقع
انهيار جدار بموقع تحت الإنشاء في حي البساتين، فيتو
شهد حي البساتين بالقاهرة حادثًا خطرًا بعد انهيار أحد الجدران في موقع تحت الإنشاء، مما أدى إلى سقوط ثلاثة مصابين في حفرة يصل عمقها إلى نحو ثمانية أمتار.

 

تحرك ثلاث مركبات إسعاف تابعة لهيئة الإسعاف المصرية

وفي استجابة عاجلة من هيئة الإسعاف المصرية تحركت ثلاث مركبات إسعاف تابعة لهيئة الإسعاف المصرية إلى موقع الحادث، بالتنسيق مع غرف القيادة والتحكم، وطلب الدعم من رجال الدفاع المدني لضمان سرعة وكفاءة عمليات الإنقاذ.

 

سلالم خشبية بدائية لتأمين المصابين

وبإصرار شديد، نزل رجال الإسعاف إلى قاع الحفرة مستخدمين سلالم خشبية بدائية لتأمين المصابين، وتقديم الإسعافات الأولية باستخدام الجبائر الجاهزة والبوردة الصلبة المخصصة لنقل إصابات العمود الفقري والكسور المتعددة، مع متابعة دقيقة لعلاماتهم الحيوية، كما تم التعامل مع حالة طبية حرجة من بين المصابين بشكل عاجل.

وبعد تأمين المصابين، تم نقلهم إلى المستشفى بواسطة المركبات الإسعافية، التي انتظمت في موقع الحادث ونقلت الحالات تباعًا فور إخراجهم من الحفرة.

مسعف ينقذ مصابا ويولد سيدة داخل سيارة الإسعاف بزفتى

بينها تطوير الإسعاف ورفع كفاءة المستشفيات، تفاصيل خطة عمل صحة الشيوخ

وقد وجهت هيئة الإسعاف المصرية خالص الشكر والتقدير للزميلين مسعف سيد عادل سيد وفني قيادة مركبة إسعافية صلاح سيد عبد العزيز، لحرصهما الشديد على تأمين المصابين داخل الحفرة قبل قيام رجال الدفاع المدني برفعهم إلى سطح الأرض، وضمان سلامتهم ومنع تفاقم إصاباتهم.

