نجاح رجال الإسعاف في إنقاذ مصابين بعد انهيار جدار بموقع تحت الإنشاء في حي البساتين

18 حجم الخط

شهد حي البساتين بالقاهرة حادثًا خطرًا بعد انهيار أحد الجدران في موقع تحت الإنشاء، مما أدى إلى سقوط ثلاثة مصابين في حفرة يصل عمقها إلى نحو ثمانية أمتار.

تحرك ثلاث مركبات إسعاف تابعة لهيئة الإسعاف المصرية

وفي استجابة عاجلة من هيئة الإسعاف المصرية تحركت ثلاث مركبات إسعاف تابعة لهيئة الإسعاف المصرية إلى موقع الحادث، بالتنسيق مع غرف القيادة والتحكم، وطلب الدعم من رجال الدفاع المدني لضمان سرعة وكفاءة عمليات الإنقاذ.

سلالم خشبية بدائية لتأمين المصابين

وبإصرار شديد، نزل رجال الإسعاف إلى قاع الحفرة مستخدمين سلالم خشبية بدائية لتأمين المصابين، وتقديم الإسعافات الأولية باستخدام الجبائر الجاهزة والبوردة الصلبة المخصصة لنقل إصابات العمود الفقري والكسور المتعددة، مع متابعة دقيقة لعلاماتهم الحيوية، كما تم التعامل مع حالة طبية حرجة من بين المصابين بشكل عاجل.

وبعد تأمين المصابين، تم نقلهم إلى المستشفى بواسطة المركبات الإسعافية، التي انتظمت في موقع الحادث ونقلت الحالات تباعًا فور إخراجهم من الحفرة.

وقد وجهت هيئة الإسعاف المصرية خالص الشكر والتقدير للزميلين مسعف سيد عادل سيد وفني قيادة مركبة إسعافية صلاح سيد عبد العزيز، لحرصهما الشديد على تأمين المصابين داخل الحفرة قبل قيام رجال الدفاع المدني برفعهم إلى سطح الأرض، وضمان سلامتهم ومنع تفاقم إصاباتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.