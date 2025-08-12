من الكره إلى الحب، تطورات في علاقة ليفاندوفسكي ولامين يامال

تحولت علاقة النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة وزميله الإسباني الشاب لامين يامال إلى صداقة قوية بعد فترات عصيبة من التوتر في علاقتهما.

علاقة ليفاندوفسكي ولامين يامال

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية، بأن هذه الأجواء الودية بين اللاعبين تختلف كثيرًا عن بعض اللقطات السابقة التي شهدت توترًا، حين سبق أن أبدى ليفاندوفسكي، المعروف بروحه التنافسية، استياءه من عدم تمرير يامال الكرة له، ووثّقت عدسات الكاميرات واقعة شهيرة رفض خلالها البولندي مصافحة زميله الشاب.

تطور علاقة ليفاندوفسكي ولامين يامال

وخلال فترة الإعداد للموسم الجديد، خطف الثنائي ليفاندوفسكي ولامين يامال الأضواء بمواقف طريفة بينهما أبرزها "نزال ملاكمة" عفوي في أحد التدريبات.

وتكرر بشكل فكاهي في مراسم تقديم اللاعبين قبل انطلاق كأس خوان جامبر حين وقفا بجوار بعضهما بحكم أرقام القمصان (ليفاندوفسكي بالرقم 9 ويامال بالرقم 10)، وتبادلا المزاح والضحكات في مشهد يعكس عمق العلاقة بينهما.

وبحسب الصحيفة، فإنه مع مرور الوقت وتزايد الخبرة المشتركة، تطور التفاهم بينهما داخل الملعب، إذ لعبا سويًا أكثر من 5,640 دقيقة في المباريات الرسمية، تبادلا خلالها صناعة 10 أهداف، منها 7 سجلها ليفاندوفسكي بتمريرة من يامال، و3 أحرزها الأخير بصناعة من الهداف البولندي.

وأوضحت أن الانسجام لم يقتصر على أرض الملعب، بل امتد خارجه، حيث يجمع بين النجم المخضرم (36 عامًا) والموهبة الصاعدة (16 عامًا) فارق عمري كبير، لكنهما نجحا في بناء علاقة تتجاوز اختلاف الأجيال والاهتمامات.

وخلال تقديم اللاعبين، ظهر الثنائي بالشعر الأشقر البلاتيني، وتبادلا الضربات الخفيفة على الرأس في مشهد طريف استكمالًا لأجواء التدريب.

دور مدرب البارسا في تطور علاقة ليفاندوفسكي ولامين يامال

ولفتت "سبورت" إلى أن هانز فليك مدرب البارسا، كان له دور في تعزيز هذه العلاقة، إدراكًا منه لأهمية دعم المخضرمين للشباب من أجل تماسك الفريق، إذ يستفيد الصغار من خبرة الكبار، فيما يتغذى هؤلاء على حماس وعفوية الجيل الجديد.

وذكرت الصحيفة أن مع دخول ليفاندوفسكي موسمه الـ19 في عالم الاحتراف، ومواصلة يامال تحطيم الأرقام القياسية رغم صغر سنه، يبدو أن هذه الثنائية قد تكون أحد مفاتيح برشلونة في الموسم.

