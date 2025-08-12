الثلاثاء 12 أغسطس 2025
برسالة وداع وعتاب، الفارو موراتا يوجه رسالة إلى جالطة سراي

موراتا، فيتو
موراتا، فيتو

 نشر المهاجم الإسباني ألفارو موراتا رسالة وداع إلى جماهير نادي جالطة سراي بعد فسخ عقده مع النادي.

وشهد البيان الذي نشره موراتا رسالة وداع لجماهير ناديه، وانتقاد النادي التركي لتقصيره في الوفاء بالتزاماته.

وكتب موراتا، في بيان نشره على حسابه بموقع "إنستجرام": "جمهور جالطة الأعزاء، وشعب تركيا.. أود أن أشكركم على حفاوة الاستقبال ودعمكم المتواصل".

وأضاف: "لقد جعلتموني أشعر بالترحيب منذ اليوم الأول، وكان دعمكم من بين أكثر الاستقبالات الاستثنائية التي حظيت بها في مسيرتي".

ونوه: "للأسف، لا أستطيع أن أقول الأمر نفسه على تجربتي مع النادي، كانت هناك لحظات لم يُحترم فيها الالتزام بالقيم الأساسية".

 

التنازل عن جزء من الراتب والحقوق التعاقدية

 وأكمل المهاجم الإسباني: "لم يتم الوفاء بالالتزامات التي قُطعت، لدرجة أنني لم أجد خيارا سوى التنازل عن جزء من راتبي وحقوقي التعاقدية الأخرى التي اكتسبتها بالفعل من خلال عملي.. بالنسبة لي، في الحياة والعمل، هناك مبادئ لا ينبغي انتهاكها أبدا، مثل احترام حقوق كل شخص".

 

وأشار: “أعلم أن هذه الأمور غالبا لا تناقش علانية، لكنني أعتقد أنه من الصواب تقديم التفسير الحقيقي لما حدث للجماهير. ستبقون أنتم ومدينة إسطنبول في قلبي، وأتمنى لكم كل التوفيق اليوم وفي المستقبل”.

الفارو موراتا موراتا نادي جالطة سراي جالطة سراي انستجرام جالطة تركيا

