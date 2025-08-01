لابورتا: دوري أبطال أوروبا هو هدف برشلونة ونحن أفضل من ريال مدريد

أكد خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني، أن الهدف الأساسي للفريق في الموسم الجديد هو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن برشلونة كان أفضل من غريمه ريال مدريد خلال الموسم الماضي.

وقال لابورتا في تصريحات لشبكة CNN: "هدفنا واضح هذا الموسم، نريد الفوز بـ دوري أبطال أوروبا، وهي البطولة التي نطمح إليها جميعًا".

وأضاف: "أعتقد أننا كنا الأفضل من ريال مدريد الموسم الماضي، رغم أنهم تعاقدوا مع مدرب جديد ولاعبين مميزين، إلا أن المنافسة ستستمر بيننا خاصة في الدوري المحلي".

وعن التعاقد مع النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد، أوضح: "نجحنا في ضم راشفورد لأنه أبدى رغبة كبيرة في الانضمام إلى برشلونة. لقد ضغط على وكيله، وتحدث مع مانشستر يونايتد ومعنا في نفس الوقت، وهو لاعب سريع وملتزم ويتمتع بقدرات عالية".

وفي ختام تصريحاته، قال رئيس برشلونة: "نحن منفتحون على لعب مباريات الدوري الإسباني في الولايات المتحدة، كما ترغب رابطة الليجا، لأننا نؤمن بأهمية تسويق البطولة عالميا، وبرشلونة سيكون دائما داعمًا لهذا التوجه".

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