طارق مصطفى يرفض الراحة ويقرر السفر للإسكدرية الخميس المقبل

رفض طارق مصطفى، المدير الفني لفريق البنك الاهلي الراحة بعد التعادل مع غزل المحلة بالجولة الأولي بالدوري المصري الأحد الماضي.

وبدأ فريق البنك الأهلي استعداداته لمباراته القادمة أمام حرس الحدود أمس الإثنين باستئناف تدريباته دون راحة.

ويواصل الفريق تدريباته اليوم وغدا قبل السفر إلى الاسكندرية الخميس القادم للدخول في معسكر مغلق

موعد مباراة البنك الاهلي وحرس الحدود في الدوري المصري

ويستضيف فريق حرس الحدود نظيره البنك الأهلي في ال 9:00 مساءً الجمعة القادم علي ستاد حرس الحدود ضمن مباريات الجولة الثانية بالدوري المصري الممتاز

ويحتل فريق البنك الأهلي الترتيب الـ12 بجدول ترتيب الدوري برصيد نقطة واحدة، أما حرس الحدود فيأتي في الترتيب الـ17 بدون نقاط

جدول ترتيب الدوري المصري

مواعيد مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري

الخميس 14 أغسطس

زد ضد سيراميكا – 6:00 مساءً

الاتحاد السكندري ضد مودرن سبورت – 6:00 مساءً

طلائع الجيش ضد المصري – 9:00 مساءً

بيراميدز ضد الإسماعيلي – 9:00 مساءً

الجمعة 15 أغسطس

بتروجيت ضد كهرباء الإسماعيلية – 6:00 مساءً

الأهلي ضد فاركو – 9:00 مساءً

حرس الحدود ضد البنك الأهلي – 9:00 مساءً

السبت 16 أغسطس

إنبي ضد وادي دجلة – 6:00 مساءً

الزمالك ضد المقاولون العرب – 9:00 مساءً

غزل المحلة ضد سموحة – 9:00 مساءً

