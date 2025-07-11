بعد 14 عاما، رئيس نيس الفرنسي يتنحى عن منصبه

أعلن نادي نيس الفرنسي، اليوم الجمعة، تنحي رئيسه جان بيير ريفير عن منصبه رسميا، وذلك بعد 14 عاما من توليه قيادة النادي، في خطوة تمثل نهاية مرحلة ناجحة على مختلف المستويات.

وذكر النادي، في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني، أن ريفير سيتنحى عن رئاسة النادي اعتبارا من 20 أغسطس 2025، على أن يتولى فابريس بوكيه، الرئيس التنفيذي الحالي، مهمة الرئيس والمدير التنفيذي في وقت واحد.

وكان نيس تعاقد مع المدافع المصري محمد عبد المنعم، لاعب الأهلي السابق، والذي أصبح أول لاعب مصري يرتدي قميص الفريق عبر تاريخه.

وتولى جان بيير ريفير رئاسة نيس في عام 2011، حين كان الفريق يعاني من صراعات البقاء في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، لكنه استطاع خلال سنوات قيادته إحداث تحول جذري على المستوى الإداري والفني.

وخلال فترته، أصبح نيس أكثر تنظيما، ونجح في المشاركة بالبطولات الأوروبية في سبعة مواسم من أصل 14، ليترسخ اسمه بين أندية النخبة في الكرة الفرنسية.

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