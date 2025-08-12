الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ سوهاج يعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي للاستماع إلى شكاوى وطلبات المواطنين

اللواء عبدالفتاح
اللواء عبدالفتاح محافظ سوهاج

عقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، اللقاء الجماهيري الأسبوعي بمقر ديوان عام المحافظة، والذي يعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع، وذلك في إطار حرصه المستمر على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، وقد حضر اللقاء عدد من وكلاء الوزارات، ورؤساء المديريات الخدمية، وممثلي الجهات التنفيذية المختصة.

 

واستمع المحافظ خلال اللقاء إلى العديد من الشكاوى والطلبات المتنوعة للمواطنين من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، والتي شملت توفير فرص عمل، والعلاج على نفقة الدولة، والحصول على مساعدات اجتماعية، ومعاشات "تكافل وكرامة"، إلى جانب طلبات خاصة بترخيص الأكشاك، ودعم الأشخاص من ذوي الإعاقة، وتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء.

وأكد " سراج " حرص المحافظة على الاستجابة الفورية لمطالب المواطنين، حيث تمت الاستجابة للعديد من الطلبات خلال اللقاء، بينما تم إحالة بعض الحالات إلى الجهات المختصة للدراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

وأشار المحافظ إلى أن الاستجابة لاحتياجات المواطنين تأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي، مشددًا على أهمية التعامل الفوري مع الشكاوى المحالة، والتنسيق مع الجهات المختصة لدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، واهتمام الدولة بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احتياجات المواطنين التصالح فى مخالفات البناء الخدمات المقدمة للمواطنين اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج طلبات المواطنين معاشات تكافل وكرامة

مواد متعلقة

محافظ سوهاج يتابع أعمال الرصف بشوارع وطرق المنشأة لأول مرة منذ 26 عاما

نائب محافظ سوهاج يوزع مواد غذائية وزجاجات مياه وأغطية رأس على عمال النظافة

محافظ سوهاج يستمع لشكاوى ومطالب المواطنين بقرية برديس

محافظ سوهاج يبحث مع وفد المالية تطوير النظام المالي والتحول الرقمي

انطلاق مبادرة سوهاج Ai لتأهيل الشباب في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني

رئيس جامعة سوهاج الأهلية يتابع ميدانيا أعمال التقديم وسحب الملفات

محافظ سوهاج: نحرز تقدما ملحوظا في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة

محافظة سوهاج تطلق مبادرة خفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين

الأكثر قراءة

يحدث فقط في مصر، ساويرس يكشف أخطاء بشأن حادث الشاطبي المروع

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء

السيسي يكشف المستور في أسباب أزمة المياه وسد النهضة

دليلك الشامل، الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة 2025 لطلاب الثانوية العامة (نظام قديم)

رسائل طمأنة من السيسي للمصريين بشأن نهر النيل وسد النهضة

محصلش أنا مش تاجرة مخدرات، ننشر نص تحقيقات النيابة مع سارة خليفة

سيدة صورت الواقعة، فيديو فاضح يقود سائقا إلى قبضة رجال الأمن بالقاهرة

أول تعليق من سمير حليلة على أنباء تعيينه حاكما لقطاع غزة

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم

تعرف على سعر الأرز بالأسواق اليوم

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

سعر الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخياطة في المنام وعلاقته بالسعي للخير والإصلاح بين الناس

رئيس أوقاف أبو ظبي يوضح أبرز التحديات التي تواجه الفتوى في عصر الذكاء الاصطناعي

تفسير رؤية الكفيف بالمنام وعلاقتها بالعصيان والتقصير في العبادة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads