شارك الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج، اليوم، عددا من شباب المحافظة في مبادرة إنسانية لتوزيع مواد غذائية خفيفة، وزجاجات مياه معدنية، وكابات" واقية للرأس على عمال النظافة، خلال قيامهم بأعمال تنظيف الشوارع والميادين، جاء ذلك خلال جولة تفقدية شوارع المحافظة.

نائب محافظ سوهاج يوزع مواد غذائية وزجاجات مياه وأغطية رأس على عمال النظافة

وأوضح نائب المحافظ أن محافظة سوهاج ملتزمة بوقف العمل الميداني لعمال النظافة وقت الذروة، حفاظًا على سلامتهم، تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

وأكد أن هذه المبادرة تأتي تقديرًا للدور الحيوي الذي يقوم به عمال النظافة في الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، واعترافا بجهودهم المتواصلة، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، مشددًا على أن رعايتهم واجب وطني ومجتمعي.

وأضاف أن المبادرة تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، التي تضع رعاية العاملين بالميدان ضمن أولوياتها.

