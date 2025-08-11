محافظ سوهاج يستمع لشكاوى ومطالب المواطنين بقرية برديس

خلال جولة ميدانية مفاجئة..

تفقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الإثنين، قرية برديس التابعة لمركز ومدينة البلينا، وذلك في إطار حرصه المستمر على المتابعة الميدانية لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على الوضع العام بالشارع، والتفاعل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم.

محافظ سوهاج يتفقد الوضع العام والأسواق ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بقرية برديس

بدأ محافظ سوهاج الجولة بتفقد عدد من شوارع القرية وتابع ميدانيًا حالة النظافة والإشغالات، وأبدى استياءه من مستوى النظافة، مُشددًا على رئيس القرية بسرعة رفع القمامة من محيط سور مزلقان السكة الحديد بمدخل القرية، وتمهيد الطرق لتيسير الحركة المرورية.

محافظ سوهاج يوجه برفع مستوى النظافة وغلق المخابز والمطاعم المخالفة

ثم تفقد المحافظ المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالقرية، وتابع سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين، موجها بتيسير الإجراءات عليهم، وتقليل زمن الانتظار.

شملت جولة المحافظ كذلك تفقد المركز الطبي لقرية برديس، حيث تفقد أقسام المركز المختلفة، موجها بفصل قسم عيادة العظام عن قسم الأمصال لمنع التكدس والازدحام، وطالب بتوفير وسائل تهوية وتعزيز أجهزة التكييف بالمركز بالتنسيق مع المجتمع المدني.

وفي إطار الرقابة على الأسواق، وجه المحافظ بغلق أحد المخابز لقيامه ببيع خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم التزامه بالأوزان المقررة، كما وجّه بغلق أحد المطاعم المخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، بما يشكل خطرًا على المواطنين.

وخلال الجولة، التقى المحافظ بعدد من أهالي القرية، واستمع إلى شكواهم ومطالبهم، ووجه بتنفيذ عدد منها على الفور، والتنسيق مع الجهات المعنية لدراسة الطلبات الأخرى تمهيدًا لتنفيذها.

تأتي هذه الجولات الميدانية المفاجئة في إطار حرص محافظ سوهاج على متابعة الوضع العام والوقوف على احتياجات المواطنين على أرض الواقع، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة الحياة في جميع أنحاء المحافظة.

