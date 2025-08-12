محافظ سوهاج يتابع أعمال الرصف بشوارع وطرق المنشأة لأول مرة منذ 26 عاما

تابع اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بدء أعمال رصف الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية بمركز ومدينة المنشأة لأول مرة منذ 26 عاما، الأمر الذي طال انتظاره خاصة لعدم وجود خدمات الصرف الصحي وبعض المرافق الحيوية بالمركز على مدار عقود.

محافظ سوهاج يتابع بدء أعمال الرصف بشوارع وطرق المنشأة لأول مرة منذ 26 عاما

وأوضح محافظ سوهاج أن المشروع يأتي في إطار الاعتماد المالي الإضافي البالغ 150 مليون جنيه لرصف الطرق الأشد احتياجًا، والذي تم توفيره بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، لتغطية احتياجات شوارع وطرق الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة من أعمال الرصف، خاصة التي تم الانتهاء من أعمال المرافق بها، مما يساهم في رفع كفاءة البنية التحتية، وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

رصف طرق المنشاة العسيرات جرجا وتطوير الكورنيش وإنشاء ممشى ومتنزهات وحدائق عامة

ومن جانبه أوضح المهندس حاتم عمر مدير مديرية الطرق بسوهاج، أنه جاري أعمال الرصف بداية من ميدان الشهداء وحتى مدخل المنشاة البحري بطول 6 كم، وكذلك متابعة أعمال الرصف بداية من ميدان الشهداء مرورا بالعسيرات والقرى التابعة، وصولا إلى مصنع سكر جرجا بطول 8 كيلو متر، مما يمثل طريقا محوريا يربط بين المنشاة والعسيرات وجرجا وييسر الحركة المرورية لرفع العبء عن كاهل المواطنين، ويسهل حركة التنقل إلى المصنع ويوفر على العمالة الوقت والجهد.

وأضاف أنه جاري العمل في تطوير كورنيش ترعة نجع حمادي، وإنشاء ممشى ومتنزه وحديقة للأهالي على ترعة نجع حمادي الرئيسية كمتنفس طبيعي لهم، لافتا إلى المتابعة المستمرة والعمل على رصف أي من الشوارع فور انتهاء أعمال المرافق بها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.