رئيس جامعة سوهاج الأهلية يتابع ميدانيا أعمال التقديم وسحب الملفات

تفقد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج الأهلية، اليوم الأحد، أعمال التقديم وسحب الملفات للطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعة الاهلية، وذلك داخل مقرها بجامعة سوهاج بمدينة سوهاج الجديدة.

رئيس جامعة سوهاج الأهلية يتفقد أعمال التقديم وسحب الملفات

وأكد النعماني على أن جامعة سوهاج الأهلية إنجاز كبير حققته الدولة المصرية في فترة وجيزة، وتحظى بدعم ومتابعة دورية من القيادة السياسية، حيث شهدت إقبالًا كثيفًا وتوافد بالآلاف من الطلاب وأولياء الأمور من مختلف المحافظات منذ اليوم الأول لسحب الملفات، ومستمر حتى نهاية التقديم الخميس القادم.

وخلال جولته، تابع النعماني سير العمل داخل المقرات المخصصة لاستقبال الطلاب، واطمأن على تيسير إجراءات التسجيل وتقديم الدعم اللازم للمتقدمين، مؤكدًا حرص الجامعة على توفير بيئة تنظيمية وخدمية متميزة تضمن راحة الطلاب وسرعة إنجاز معاملاتهم.

وأشاد رئيس الجامعة بجهود فرق العمل من الجهاز الإداري والمنسقين في استقبال الطلاب والإجابة عن استفساراتهم، موجهًا بتذليل أي عقبات قد تواجههم، موضحًا أنه تم تشكيل فريق لمراجعة الأوراق المُقدمة، وتوزيع المهام على الإداريين وذلك لضمان سير العمل داخل مكتب التنسيق بسهولة ويسر مع توافر عنصري الدقة والسرعة في الأداء.

من جانبه أوضح الدكتور حسين عبد الحافظ، منسق الجامعة الأهلية، أن التنسيق بدأ أونلاين من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة، وجاري الآن إجراءات التقديم وسحب الملفات والتي تتم وفق خطة تنظيمية دقيقة، لتقديم خدمة متميزة وسريعة للطلاب، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل على توفير كافة وسائل الراحة والإرشاد للمتقدمين، مع الإلتزام الكامل بالمعايير الأكاديمية المعتمدة.

يذكر أن جامعة سوهاج الأهلية تضم ٨ كليات هي: كلية الطب البشري، كلية الصيدلة، كلية الهندسة، كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، كلية تكنولوجيا العلوم الصحية، كلية الإعلام، كلية العلوم، وكلية اللغات والعلوم الإنسانية، والتي تقدم برامج أكاديمية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي.

رافق رئيس الجامعة خلال جولته المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والدكتور ياسر عبد الفتاح، والمحاسب سيد بدوي الأمناء المساعدين، واللواء طارق حافظ مدير الأمن الجامعي، ونخبة من عمداء الكليات وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيكل الإداري بالجامعة.

