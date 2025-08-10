أعلن اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، عن انطلاق مبادرة خفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وبيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة، بالتزامن مع بدء وزارة التموين والتجارة الداخلية في تنفيذ مبادرة خفض الأسعار داخل المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

بالاضافة إلى اطلاق الأوكازيون الصيفي بجميع مراكز ومدن المحافظة، اعتبارًا من 4 أغسطس الجاري ولمدة شهر كامل، وذلك لتوفير الملابس وبخاصة ملابس المدارس.

محافظة سوهاج تطلق مبادرة خفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين

وأوضح المحافظ أن فعاليات المبادرة في سوهاج تشمل توفير السلع من خلال منافذ متعددة على مستوى المحافظة، تتضمن " 27 منفذًا لمبادرة مستقبل مصر، ومنفذ واحد للغرفة التجارية، و18 منفذًا تسويقيًا متنقلًا، و3 سيارات لتوزيع الأسماك، 29 منفذًا للشركة المصرية، 13 منفذًا لمبادرة "أمان"، 4 منافذ لمبادرة "كلنا واحد، و130 فرعًا للجمعيات التعاونية الاستهلاكية."

وأشار المحافظ إلى أن مبادرة خفض الأسعار التي أطلقتها وزارة التموين تشمل تخفيض أسعار 15 سلعة أساسية بنسب تصل إلى 18%، منها اللحوم الطازجة والمجمدة، الدواجن، السكر، الأرز، الزيوت، الشاي، المكرونة، الصلصة، والسمن النباتي، بالإضافة إلى تخفيضات على سلع أخرى كالمخبوزات والمنظفات والمنتجات الغذائية المختلفة بنسبة 5%.

وأوضح سراج، أن الهدف هو التخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة، مع ضمان اتساع نطاق التغطية ووصول التخفيضات إلى جميع القرى والمدن بالمحافظة، مشيدًا بالتعاون بين المحافظة ووزارة التموين والقطاع الخاص والجهات المعنية في تنظيم المنافذ وضبط الأسواق.

وأكد محافظ سوهاج على استمرار المتابعة الميدانية لضمان الالتزام بالأسعار المعلنة وجودة المنتجات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة في تحقيق التوازن بالأسواق ودعم المواطنين.

يأتي ذلك ضمن عدد من الإجراءات التي تتخذها الدولة لطرح السلع الأساسية بأسعار مخفضة، والعمل على تواجد تلك المنافذ في المناطق الشعبية القريبة من المواطنين.

