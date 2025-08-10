محافظ سوهاج: نحرز تقدما ملحوظا في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة

أكد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، أن هناك تقدما ملحوظا فى إنهاء ملف التقنين، تنفيذا لخطة الدولة للانتهاء من هذا الملف، وتحقيقا لاستقرار الملكية للمواطنين وتقنين أوضاعهم والتيسير عليهم.

يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وحرصًا على تحقيق أعلى معدلات الإنجاز في هذا الملف المهم.

محافظ سوهاج يتابع معدلات الإنجاز في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة

وأوضح محافظ سوهاج، أن المتابعة مستمرة لجميع الإجراءات لضمان سير العمل بمنظومة التقنين، مؤكدًا على إصدار توجيهاته لجميع رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي منظومة التقنين بالمحافظة بتسهيل الإجراءات على المواطنين، مع التأكيد على الانتهاء من جميع الطلبات المتبقية فى أسرع وقت ممكن.

وكشف " سراج " عن أرقام ومؤشرات ملف التقنين وما تم إنجازه، حيث بلغ إجمالي الموافقات العسكرية 8857 موافقة، وتم التعاقد علي 8546 عقد، وجاري التعاقد علي 311 عقد مؤمن، موجها بالحفاظ على معدلات الإنجاز وتسريع وتيرة العمل، والانتهاء من كافة الطلبات في أسرع وقت ليستفيد المواطنون من تقنين أوضاع الأراضي الخاصة بهم.

وأكد المحافظ أن استلام العقد يعد سند قانوني للمواطن، مشيرا إلى أن إجراءات التقنين جاءت حرصا من الدولة للحفاظ على حقوق المواطنين، وتحقيق الاستقرار لهم، مما سيسهم في رفع القيمة السوقية للعقارات، والأراضي الخاصة بهم، ويمكنهم من إدخال المرافق لها بصورة قانونية.

