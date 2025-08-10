الأحد 10 أغسطس 2025
محافظات

انطلاق مبادرة سوهاج Ai لتأهيل الشباب في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني

نائب محافظ سوهاج
نائب محافظ سوهاج يُطلق مبادرة «سوهاج Ai» لتأهيل الشباب

أطلق الدكتور محمد عبد الهادي، نائب محافظ سوهاج، عدة مبادرات شبابية تستهدف بناء قدرات أبناء المحافظة في مجالات التكنولوجيا الحديثة، كان أبرزها مبادرة "سوهاج Ai"، التي تهدف إلى تدريب الشباب على تقنيات البرمجة، والأمن السيبراني، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المختلفة.

نائب محافظ سوهاج يُطلق مبادرة «سوهاج Ai» لتأهيل الشباب في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني

وأوضح نائب المحافظ أن هذه المبادرة تأتي في إطار دعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، وإعداد جيل من المبرمجين والخبراء القادرين على مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، مشيرًا إلى أن البرنامج التدريبي سيشمل محاضرات نظرية وتطبيقات عملية يقدمها متخصصون في المجال.

 

وأضاف نائب المحافظ أن المبادرة ستسهم في فتح آفاق جديدة أمام شباب سوهاج للعمل في سوق التكنولوجيا محليًا ودوليًا، فضلًا عن تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع المحلي.

