محافظ سوهاج يبحث مع وفد المالية تطوير النظام المالي والتحول الرقمي

استقبل اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، بمكتبه، وفدًا من المديرية المالية وشركة "E-Finance"  إحدى الأذرع التكنولوجية الرئيسية لوزارة المالية، وذلك لبحث سبل تطوير النظام المالي بالمحافظة وتعزيز جهود التحول الرقمي، في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

محافظ سوهاج يبحث مع وفد المالية تطوير النظام المالي والتحول الرقمي 

حضر اللقاء عبد الحميد محمد وكيل وزارة المالية بسوهاج، وعلي هاشم مدير عام الوحدات الحسابية بالمديرية، وصفوت كمال مدير عام الحسابات بديوان عام المحافظة، وعماد الحدق مدير عام الموازنة والختامي، وياسر وفدي مدير عام الشئون القانونية، والمهندس أحمد رشوان ممثل شركة "E-Finance".

 

وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ البنود العامة لموازنة المحافظة، بما في ذلك الاستخدامات والإيرادات، وآليات تنشيط الموارد المحلية وترشيد النفقات دون المساس بجودة الخدمات، كما تم استعراض شاشة المعلومات المالية لمتخذي القرار، والتي تتيح الاطلاع اللحظي على الميزانية والمصروفات والإجماليات، بما يعزز الشفافية وسرعة اتخاذ القرار.

 

وأكد "سراج" أهمية التعاون مع وزارة المالية والشركة لتطبيق أحدث النظم المالية الإلكترونية، ومنها نظام حساب الخزانة الموحد ومركز الدفع والتحصيل الإلكتروني، بمايسهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

 

ولفت المحافظ إلى أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في إدارة الشؤون المالية بالمحافظة، مشيرا إلى ضرورة تكثيف البرامج التدريبية للعاملين في الإدارات المالية والوحدات الحسابية، لرفع كفاءتهم في التعامل مع الأنظمة الرقمية الحديثة، دعمًا لجهود الدولة في تحديث البنية التحتية الرقمية وتحقيق التنمية المستدامة.

