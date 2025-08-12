محافظة الشرقية توزع مياه باردة وعصائر على عمال النظافة ( صور)

شهدت محافظة الشرقية الساعات الماضية حالة من الحزن الشديد، عقب وفاة عامل النظافة سعيد محمد عبد الحميد، أثناء أداء عمله بقطاع تحسين البيئة بحي ثان الزقازيق، متأثرًا بارتفاع درجات الحرارة.

اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية عمال النظافة وفِرق العمل الميداني من مخاطر موجات الحر الشديدة

فيما وجّه المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية عمال النظافة وفِرق العمل الميداني من مخاطر موجات الحر الشديدة.

وشملت التوجيهات توفير مياه باردة ومشروبات مرطبة لعمال النظافة أثناء ساعات العمل وإعادة تنظيم مواعيد العمل لتكون في الصباح الباكر أو المساء، مع التوقف عن العمل في ساعات الذروة، وأخيرا متابعة بيئة العمل وضمان توفير أجواء صحية وآمنة للعمال.

المحافظ: هذه الخطوة هي رسالة شكر ودعم للعمال الذين وصفهم بـ"الجنود المجهولين" الساهرين على نظافة المدن

وأكد المحافظ أن هذه الخطوة هي رسالة شكر ودعم للعمال الذين وصفهم بـ"الجنود المجهولين" الساهرين على نظافة المدن وصحة المواطنين، مشيدًا بجهودهم في مواجهة حرارة الصيف القاسية.

وفي إطار التنفيذ الفوري للتعليمات، حرص محمد أبو هاشم، رئيس حي ثان الزقازيق، صباح اليوم على توزيع زجاجات المياه الباردة والعصائر، بالإضافة إلى كابات واقية، على عمال تحسين البيئة الذين واصلوا عملهم تحت أشعة الشمس الحارقة.

