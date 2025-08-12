الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظة الشرقية توزع مياه باردة وعصائر على عمال النظافة ( صور)

توزيع زجاجات مياه
توزيع زجاجات مياه على عمال النظافة، فيتو

شهدت محافظة الشرقية الساعات الماضية حالة من الحزن الشديد، عقب وفاة عامل النظافة سعيد محمد عبد الحميد، أثناء أداء عمله بقطاع تحسين البيئة بحي ثان الزقازيق، متأثرًا بارتفاع درجات الحرارة.

أول تحرك لمحافظ الشرقية بعد وفاة عامل نظافة تحت حرارة الشمس

اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية عمال النظافة وفِرق العمل الميداني من مخاطر موجات الحر الشديدة

فيما وجّه المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية عمال النظافة وفِرق العمل الميداني من مخاطر موجات الحر الشديدة.

<span style=
توزيع زجاجات المياه الباردة والعصائر بالإضافة إلى كابات واقية على عمال،فيتو

وشملت التوجيهات توفير مياه باردة ومشروبات مرطبة لعمال النظافة أثناء ساعات العمل وإعادة تنظيم مواعيد العمل لتكون في الصباح الباكر أو المساء، مع التوقف عن العمل في ساعات الذروة، وأخيرا متابعة بيئة العمل وضمان توفير أجواء صحية وآمنة للعمال.

<span style=
توزيع زجاجات المياه الباردة والعصائر بالإضافة إلى كابات واقية على عمال،فيتو

المحافظ: هذه الخطوة هي رسالة شكر ودعم للعمال الذين وصفهم بـ"الجنود المجهولين" الساهرين على نظافة المدن

وأكد المحافظ أن هذه الخطوة هي رسالة شكر ودعم للعمال الذين وصفهم بـ"الجنود المجهولين" الساهرين على نظافة المدن وصحة المواطنين، مشيدًا بجهودهم في مواجهة حرارة الصيف القاسية.

<span style=
توزيع زجاجات المياه الباردة والعصائر بالإضافة إلى كابات واقية على عمال،فيتو
<span style=
توزيع زجاجات المياه الباردة والعصائر بالإضافة إلى كابات واقية على عمال،فيتو
<span style=
توزيع زجاجات المياه الباردة والعصائر بالإضافة إلى كابات واقية على عمال،فيتو

توزيع زجاجات المياه الباردة والعصائر بالإضافة إلى كابات واقية على عمال

وفي إطار التنفيذ الفوري للتعليمات، حرص محمد أبو هاشم، رئيس حي ثان الزقازيق، صباح اليوم على توزيع زجاجات المياه الباردة والعصائر، بالإضافة إلى كابات واقية، على عمال تحسين البيئة الذين واصلوا عملهم تحت أشعة الشمس الحارقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وفاة عامل نظافة بالشرقية محافظ الشرقية حازم الأشمونى توزيع زجاجات مياه بالشرقية اخبار طقس الشرقية اخبار محافظة الشرقية عمال النظافة بالشرقية

مواد متعلقة

البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

يحدث فقط في مصر، ساويرس يكشف أخطاء بشأن حادث الشاطبي المروع

للمرة الثالثة، الدكتور محمد الفار رئيسًا لمؤتمرالسرطان وبحوث الأورام بدبي

تشكيل عصابي دولي تخصص في جلب الكبتاجون يستأنف على حكم سجنهم 10 سنوات

وزير السياحة والآثار يلتقي وزير خارجية البوسنة والهرسك لبحث تعزيز التعاون

محافظ الجيزة يكلف وكيلي مديرية التعليم بسرعة البت في شكاوى أولياء الأمور

حريق يلتهم 4 منازل في قرية الجبيل بدندرة غرب بقنا

كرة اليد، موعد مباراة مصر والدنمارك في مونديال الناشئين

الأكثر قراءة

يحدث فقط في مصر، ساويرس يكشف أخطاء بشأن حادث الشاطبي المروع

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025، حاسبات ومعلومات 84.2% وتمريض 85.3% وطب بيطري 86.7%

محصلش أنا مش تاجرة مخدرات، ننشر نص تحقيقات النيابة مع سارة خليفة

إجراء عاجل من الأعلى للإعلام بشأن شكوى الزمالك ضد "حارس الأهلي"

سيدة صورت الواقعة، فيديو فاضح يقود سائقا إلى قبضة رجال الأمن بالقاهرة

أقوى رسالة من السيسي عن ملف المياه وسد النهضة

العقوبة القانونية المتوقعة على التيك توكر المتحول جنسيا

نتيجة المرحلة الثانية، تنسيق حاسبات ومعلومات 2025

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم

تعرف على سعر الأرز بالأسواق اليوم

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

سعر الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رئيس أوقاف أبو ظبي يوضح أبرز التحديات التي تواجه الفتوى في عصر الذكاء الاصطناعي

تفسير رؤية الكفيف بالمنام وعلاقتها بالعصيان والتقصير في العبادة

وزير الشؤون الدينية بالجزائر: "المفتي الرشيد" ضرورة شرعية ومجتمعية في زمن العولمة الرقمية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads