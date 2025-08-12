الثلاثاء 12 أغسطس 2025
محافظ الجيزة يكلف وكيلي مديرية التعليم بسرعة البت في شكاوى أولياء الأمور

استقبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة كلًا من محمد فايز وسهير عبد الرحمن وكيلي مديرية التربية والتعليم بالجيزة الجدد، وذلك عقب تسلّمهما مهام عملهما بالمديرية بحضور سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وهنأ محافظ الجيزة كلًّا منهما بمناسبة المنصب الجديد، مؤكدًا أهمية دورهما في تعزيز قدرة المديرية على تحسين مستوى الخدمات التعليمية، وسرعة البت في طلبات وشكاوى أولياء الأمور، والتوسع في تقديم خدمات تعليمية نموذجية لجميع الطلاب بأحياء ومراكز المحافظة، متمنيًا لهما دوام التوفيق.

كما اطّلع المحافظ على السيرة الذاتية لكلٍّ منهما مشيدًا بما قدّماه من جهود في سبيل تحسين المنظومة التعليمية بمواقع عملهما السابقة، مؤكدًا أن المحافظة لا تدخر جهدًا في دعم كافة الأجهزة وتسليط الضوء على الأعمال البارزة للمسؤولين في أي قطاع.

ودعا المحافظ وكيلي المديرية الجديدين إلى الأخذ بزمام المبادرة في بحث مختلف ملفات العمل واحتياجات التطوير والتحديث للمدارس والأنشطة التعليمية، ودعم مسؤولي المديرية في الإيفاء بالمهام الموكلة إليهم.

ملف التعليم على رأس أولويات محافظة الجيزة 

وأضاف المحافظ: “إن محافظة الجيزة تضع ملف التعليم على رأس أولوياتها، باعتباره الركيزة الأساسية لبناء الإنسان، ونحن ملتزمون بتوفير الدعم اللازم للارتقاء بجودة العملية التعليمية وتهيئة بيئة تعليمية محفزة تواكب تطلعات الدولة في بناء جيل واعٍ ومؤهل للمستقبل”.

التربية والتعليم بالجيزة التربية والتعليم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المهندس عادل النجار المنظومة التعليمية عادل النجار محافظ الجيزة شكاوى اولياء الامور لمحافظ

