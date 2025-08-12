يحدث فقط في مصر، ساويرس يكشف أخطاء بشأن حادث الشاطبي المروع

حادث الشاطبي المروع، علق رجل الأعمال نجيب ساويرس على حادث الشاطبي، كاشفًا الأخطاء التي أدت إلى وقوع حادث الشاطبي المروع، الذي شهدته محافظة الإسكندرية منذ يومين، وأسفر عن مصرع وإصابة 9 أشخاص.

أخطاء تسبب في حادث الشاطبي المروع

وأكد رجل الأعمال نجيب ساويرس على الفوضى المرورية في مصر، وخاصة في عبور المشاة في غير الأماكن المخصصة لهم، وما أدي لحادث الشاطبي هو فوضى عبور المشاة من أي مكان لا يحدث إلا في مصر، مشيرًا إلى أن المشاة يعبرون الطريق دون النظر في كثير من الأحيان، حتى على الطرق السريعة، ولا بتم تطبيق المخالفات على المشاة.

وقال رجل الأعمال نجيب ساويرس في تعليقه على حادث الشاطبي: "مرورهم من غير عبور المشاة! الفوضي المرورية المصرية! فقط في مصر يعبر المشاة من أي مكان ودون حتي النظر في كثير من الاحيان.. حتي علي الطرق السريعة ولا تطبق المخالفات علي المشاة أبدًا...."

حادث سير مروع بكورنيش الشاطبي

يذكر أن منطقة الشاطبى بوسط الإسكندرية شهدت حادث سير مروع لـ 9 مصطافين، أثناء عبورهم الكورنيش من ناحية البحر إلى الواجهة المقابلة، إلا أن سيارة "ميكروباص" اصطدمت بهم ودهستهم، فلقى اثنان منهم مصرعهم في الحال ولفظا أنفاسهما الأخيرة، بينما تم نقل 7 إلى أحد المستشفيات المجاورة لتلقى العلاج.

حادث الدهس بكورنيش الشاطبي، فيتو

وتسبب حادث السير المروع بالشاطبي في حالة من الغضب والذعر، وكانت حديث الشارع المصري، ووصفوا الحادث بأنه "مفجع" لكل المصريين، مؤكدين أن الحادث وقع في فترة الصباح الباكر، عندما قام 9 أشخاص من منطقة واحدة، جاءوا من القاهرة للاستمتاع بالبحر في الإسكندرية، لقضاء عطلة الصيف والهروب من الحر نتيجة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، إلى شاطيء الإسكندرية، لكنهم كانوا على موعد مع القدر، على يد أحد ساقي سيارة "ميكروباص" في منطقة الشاطبى بالإسكندرية.

حبس السائق المتسبب في حادث دهس كورنيش الشاطبي

وكان قسم شرطة باب شرقي قد تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بطريق كورنيش الإسكندرية اتجاه محطة الرمل، بعد كازينو الشاطبي بحي وسط، وكشفت المعاينة عن اختلال عجلة القيادة بيد السائق لسيارة ميكروباص بطريق الكورنيش أثناء عبور الأشخاص الـ 9 وقام بدهسهم، ما أسفر عن مصرع اثنين، وإصابة 7 أشخاص آخرين.

حادث كورنيش الشاطبي المروع، فيتو

وتم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى المستشفى الأميري الجامعي، لتلقي العلاج اللازم والمتوفين إلى مشرحة الإسعاف، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة باب شرقي، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

وقررت نيابة باب شرقي الإسكندرية، حبس السائق المتسبب في حادث دهس بطريق كورنيش الشاطبي 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه واقعة دهس على طريق كورنيش مما أدى إلى مصرع اثنين وإصابة 7 آخرين والتصريح باستخراج تصاريح الوفاة والتحفظ على السيارة محل الواقعة، وإجراء تحليل مخدرات له، وبإنهاء إجراءات التصريح بدفن اثنين من ضحايا الحادث.

