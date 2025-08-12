الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تشكيل عصابي دولي تخصص في جلب الكبتاجون يستأنف على حكم سجنهم 10 سنوات

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تقدم تشكيل عصابي دولي مكون من 6 عاطلين تخصص في جلب مخدر الكبتاجون من الخارج وترويجها داخل البلاد، وتصدير كميات منها إلى خارج البلاد باستئناف على حكم سجنهم 10 سنوات. 

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين " حسن. م " 38 سنة، سورى الجنسية، " محمد. ف" 44 سنة، مساعد صيدلي، سورى الجنسية، " داهش. س" 33 سنة، صاحب مكتب استثمار عقارى، "محمد. ع" 31 سنة، حاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات، و" مصطفى. ا" 21 سنة، سائق، و" مرح. ر “ ربة منزل، لأنهم في 20 مارس 2024 ألفوا عصابة غرضها الاتجار في الجواهر المخدرة ” الكبتاجون"

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول تولى من خارج البلاد، والثاني من داخل مصر، زعامة تلك العصابة وإمدادها بالجواهر المخدرة، وقام المتهم الأول بمساعدة المتهم الثاني بإتمام الصفقات وتوفير وسائل نقل وترويج المواد المخدرة.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم الرابع تولى تخزين المواد المخدرة داخل البلاد، وتولي الخامس استلام وتسليم المواد المخدرة لعملائهم، ودور المتهم الأخير جمع الأموال محل نشاطهم الإجرامي ونقل تعليمات المتهم الثاني لباقي المتهمين عن طريق المتهم الثالث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مخدر الكبتاجون جلب مخدر الكبتاجون مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

مواد متعلقة

14 أغسطس، محاكمة عاطلين بتهمة حيازة كمية من مخدر الآيس وأسلحة نارية بالوايلي

الأكثر قراءة

يحدث فقط في مصر، ساويرس يكشف أخطاء بشأن حادث الشاطبي المروع

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025، حاسبات ومعلومات 84.2% وتمريض 85.3% وطب بيطري 86.7%

جمع الأموال واختبار المخدر، نص التحقيقات في قضية سارة خليفة

أخبار مصر: سر ترحيل البلوجر "ياسمين" لسجن الرجال، درجة الحرارة تتجاوز الخطوط الحمراء بمصر، مصير المصريين المفقودين في ليبيا

الفدائي يستنجد بالنادي الأمريكي، تطور جديد في أزمة وسام أبو علي

لأول مرة في تاريخ التنسيق، كلية الطب تفتح أبوابها لطلاب المرحلة الثالثة لهذا السبب

وفاة الدكتور على المصيلحي وزير التموين السابق

تنسيق المرحلة الثالثة 2025، الأماكن الشاغرة للشعب العلمية (نظام حديث)

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 12 أغسطس

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الكفيف بالمنام وعلاقتها بالعصيان والتقصير في العبادة

وزير الشؤون الدينية بالجزائر: "المفتي الرشيد" ضرورة شرعية ومجتمعية في زمن العولمة الرقمية

تعرف على موعد المولد النبوي الشريف 2025

المزيد
الجريدة الرسمية
ads