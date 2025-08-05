جارناتشو يقترب من الانتقال إلى تشيلسي ومانشستر يونايتد يحدد سعر الصفقة

يقترب نادي مانشستر يونايتد إتمام ضم الجناح الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو، وقبول عرض تشيلسي، وذلك بحسب تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الثلاثاء.

ودخل جارناتشو في خلاف حاد مع مدربه روبن أموريم، عقب نهائي بطولة الدوري الأوروبي والذي خسره اليونايتد أمام توتنهام، وأكد المدرب البرتغالي أنه لا ينوي الاعتماد عليه مجددًا.

عرض تشيلسي للتعاقد مع جارناتشو وطلبات مانشستر يونايتد

وبحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية، فإن تشيلسي قدم عرضًا قيمته 30 مليون جنيه إسترليني لمانشستر يونايتد من أجل ضم جارناتشو.

وأكدت الصحيفة، أن جارناتشو أعطى موافقة قاطعة على الانتقال إلى ستامفورد بريدج.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن مانشستر يونايتد أكثر ميلًا لقبول عرض إعارة مع خيار شراء من قبول عرض مخفض السعر، على غرار صفقة انتقال جادون سانشو إلى البلوز في مثل هذا الوقت من العام الماضي.

وتبلغ القيمة السوقية لجارناتشو حاليًا 45 مليون يورو، بحسب موقع "ترانسفير ماركت".

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