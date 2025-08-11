بعد الخسارة الثقيلة أمام أورلاندو سيتي، نتائج إنتر ميامي مع ميسي وبدونه

تلقى فريق إنتر ميامي خسارة ثقيلة في ديربي فلوريدا أمام مضيفه أورلاندو سيتي، فجر الإثنين، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الدوري الأمريكي، وذلك في غياب ليونيل ميسي.

وغاب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن اللقاء، استمرارًا لابتعاده منذ إصابته العضلية الطفيفة في أعلى الساق اليمنى مطلع أغسطس الجاري.

أرقام إنتر ميامي بمشاركة ميسي

ونستعرض أرقام إنتر ميامي بمشاركة ميسي وبدونه.

وخاض ميسي مع إنتر ميامي 70 مباراة، وبدونه خاض الفريق الأمريكي 33 مباراة.

وحقق انتر ميامي مع ميسي 38 فوزا، وبدونه حقق 17 انتصارا فقط.

وتعرض إنتر ميامي مع ميسي لـ13 هزيمة وبدونه تعرض لـ 10.

وتعادل إنتر ميامي في وجود ميسي 19 مرة، وبدونه تعادل 6 فقط.

وتعرض إنتر ميامي للهزيمة أمام نظيره فريق أورلاندو سيتي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في مباراة شهدت مستوى هزيلا من رفاق خافيير ماسكيرانو مدرب إنتر ميامي.

أورلاندو سيتي يهزم إنتر ميامي

افتتح الكولومبي لويس مورييل التسجيل لأورلاندو بعد دقيقتين فقط من انطلاق المباراة، وذلك في بداية رائعة لأصحاب الأرض.

قبل أن ينجح الإيطالي يانيك برايت في إدراك التعادل لإنتر ميامي عن طريق تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء بعد 3 دقائق.

ومع بداية الشوط الثاني، أعاد مورييل التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 50، ثم عزز الأرجنتيني مارتن أوخيدا النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 58، قبل أن يختتم الكرواتي ماركو باساليتش رباعية أورلاندو عند الدقيقة 88.

موعد مباراة إنتر ميامي المقبلة

ويستعد إنتر ميامي لمواجهة لوس أنجلوس جالاكسي في 16 أغسطس، ثم لقاء تيجريس أونال المكسيكي بعد 3 أيام في ربع نهائي كأس الدوريات.

